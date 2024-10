Novo boletim médico de Lula aponta quadro "estável" e necessidade de novo exame em três dias

O novo boletim médico do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aponta que seu quadro é de "estabilidade em relação aos exames anteriores". De acordo com os médicos, Lula deve seguir trabalhando em Brasília.

"No momento, o presidente persiste sem quaisquer sintomas, devendo manter o acompanhamento clínico e realizar novo controle de imagem em três dia", afirma o boletim. O presidente segue sendo acompanhado pelos médicos Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio.

Lula fez novos exames de imagem nesta quinta-feira, 12 dias após a queda sofrida no Palácio da Alvorada. Os exames no Hospital Sírio Libanês, em Brasília estavam previstos e fazem parte da rotina de tratamento após acidentes do tipo.

Na segunda-feira, retirou os cinco pontos na parte de trás da cabeça. O ferimento é resultado de uma queda quando, segundo relatos, cortava a unha do pé no banheiro do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República.

O boletim médico anterior, divulgado em 25 de outubro, apontava que Lula está com uma situação "estável" e "apto para o trabalho".

Desde que caiu no banheiro do Palácio do Alvorada, Lula cancelou três compromissos internacionais. A ida à Rússia para a Cúpula dos Brics, para a Colômbia, onde Lula participaria da Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade (COP 16) em Cali e para as Conferências das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP) 29 no Azerbaijão. A previsão era de que o presidente ficasse ficasse de 10 a 12 de novembro em Baku. O vice-presidente Geraldo Alckmin irá representar Lula na COP 29.