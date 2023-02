Novo anuncia filiação de Eduardo Girão, primeiro senador do partido

O Novo anunciou nesta terça-feira, 7, a filiação do senador Eduardo Girão (CE). Até então filiado ao Podemos, o parlamentar será o primeiro senador da sigla.

O anúncio foi feito através do perfil oficial da legenda. Em nota publicada no Twitter, o presidente do Novo, Eduardo Rodrigo declarou: "Estou muito feliz com a chegada de Eduardo Girão como o primeiro senador da história do Novo. Uma pessoa íntegra, honrada e de valores, e que nos representará muito bem como oposição ao governo Lula no Senado".

De acordo com a publicação, "Girão compartilha dos valores que o NOVO defende, e que são fundamentais para construirmos um país melhor: a ética, a transparência, o apreço pelas instituições e a busca pela prosperidade de todos os brasileiros". "Juntos, vamos lutar por políticas que garantam o progresso e o desenvolvimento do País. Com este novo reforço, o NOVO está ainda mais pronto para mudar os rumos do Brasil!"

O senador tinha lançado candidatura para disputar a Presidência do Senado, que ocorreu na semana passada. Contudo, seu nome era de caráter independente e não contava com o apoio do próprio partido. Girão retirou sua candidatura em discurso no plenário da Casa, minutos antes da votação, e abriu espaço para a eleição ser decidida em primeiro turno.