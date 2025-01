Novas tarifas de ônibus, trens e metrô começam a valer nesta segunda em SP; saiba valores

As novas tarifas do transporte público de São Paulo começam a valer nesta segunda-feira, 6. A partir de hoje, os moradores da capital paulista pagarão R$ 5,00 para se locomover de ônibus e R$ 5,20 para andar nos trens e metrô.

Os reajustes foram anunciados tanto pela prefeitura, quanto pelo governo do estado, no último dia 26 de janeiro. No que diz respeito a passagem de ônibus, a prefeitura confirmou o aumento de 13,6% após a reunião do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte (CMTT), onde a SPTrans justificou que o novo valor foi calculado com base na evolução dos custos do sistema de transporte desde a última atualização tarifária realizada em 2020, ainda durante a gestão de Bruno Covas.

Aumento de custos e redução de passageiros

Entre as explicações usadas pela empresa para o novo valor da passagem de ônibus, estão a diminuição do número de passageiros pagantes e o aumento dos custos para manter o sistema de transporte.

Segundo a SPTrans, em 2019, 52% dos passageiros eram pagantes e outros 23% usufruíam dos benefícios de gratuidade. Já em 2024, a porcentagem de usuários pagantes caiu para 50% e a de pessoas com direito a gratuidade subiu para 28% dos paulistanos que utilizam a frota da cidade.

Ao falar do aumento do custo com a frota, a SPTrans citou o aumento de 57% referente ao reajuste do diesel usado como combustível dos veículos, aliada à inflação de 33% desde 2019 até 2024.

Ainda pontuou a inclusão de mais veículos equipados com ar-condicionado ao exemplificar que o custo total com os ônibus de SP em 2019 era de R$ 8,7 bilhões e que em 2024 chegou a R$ 11,3 bilhões.

Nova tarifa de trens e metrô

A mudança nas tarifas de trens e metrôs foi anunciada horas depois do anúncio sobre as passagens de ônibus. De acordo com a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) do governo estadual, o objetivo é garantir a eficiência e a segurança do sistema de transporte público, e o reajuste da tarifa é uma medida necessária para assegurar a continuidade desses padrões.

Na nota, a gestão paulista afirma que a receita adicional proveniente do ajuste tarifário será integralmente reinvestida na modernização e expansão da infraestrutura de transporte público — atualmente, a STM tem 17 obras em andamento, com investimento de R$ 38,5 bilhões.

Gratuidades serão mantidas

Mesmo com as atualizações nos valores, todas as gratuidades do transporte da cidade de São Paulo estão mantidas, assim como a integração entre até quatro ônibus em um período de 3 horas.