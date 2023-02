Novas sanções dos EUA à Rússia terão foco nas cadeias de suprimentos militares

Os Estados Unidos anunciaram que 22 indivíduos e 83 entidades que estão contribuindo de alguma maneira com a Rússia em seu conflito com a Ucrânia, que completou um ano hoje, serão alvos de novas sanções, dando destaque ao setor de mineração e metais russo, assim como as suas cadeias de suprimentos militares.

Além disso, mais instituições financeiras russas foram listadas, incluindo o Banco de Crédito de Moscou, um dos dez maiores bancos de valores de ativos da Rússia, que agora receberá sanções de bloqueio total.

De acordo com nota da Casa Branca, a decisão foi tomada em conjunto com o G-7, tendo como finalidade "isolar ainda mais a Rússia da economia internacional e sua capacidade de obter capital, materiais, tecnologia e apoio em sua guerra contra a Ucrânia".

Mais de 30 instituições listadas pelo governo americano são de apoiadores internacionais à campanha da Rússia, com destaque àqueles responsáveis por "tráfico de armamentos e financiamentos ilegais", com o intuito de impedir que o governo russo consiga se esquivar mais das sanções.