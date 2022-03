Nova greve dos caminhoneiros? Aumento do combustível atiça categoria

Diante do anúncio do reajuste do preço do diesel de 24,9% e da gasolina em 18,7% na próxima sexta, dia 12, em função da disparada do custo internacional do barril do petróleo, líderes de caminhoneiros voltaram a aventar a possibilidade de uma greve. Projeções iniciais indicam que o preço médio do litro do combustível deve passar de 7 reais nos postos.

Umas principais liderenças do setor, Wallace Landim, mais conhecido como Chorão, disse nesta quinta, 10, que a alta dos preços no combustível pode levar os caminhoneiros a uma paralisação geral. “Nesse exato momento, eu vejo que, se o governo não fizer nada, o país vai parar por não haver mais condições de rodar", afirmou Landim. O caminhoneiro é presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores (Abrava), uma das diversas entidades que compõem o setor.

A última tentativa de greve ocorreu em novembro do ano passado. Na ocasião, não houve a mobilização esperada e a paralisação pretendida acabou não acontecendo. Em 2018, uma paralisação nacional dos transportadores parou o país.

A paridade de preços do combustível praticada pela Petrobras vem sucitando críticas dos caminhoneiros e outros setores da sociedade. Seguem em discussão no Congresso dois projeto de lei que tratam de mecanismos para brecar o aumento de preço do combustível, ambos de autoria do senador Jean Paul Prates (PT-RN). O PL 11/2020 estabelece uma alíquota unificada para o ICMS sobre os combustíveis, com um valor fixo, enquanto o PL 1.472/2021 visa a criação de uma espécie de fundo que funcionaria como um colchão para conter reajustes no setor. A votação dos projetos de lei, que foi adiada algumas vezes, está prevista para esta quinta.

Nesta terça, dia 8, o preço do barril fechou a cerca de 127 dólares após o anúncio do presidente Joe Biden de proibição da importação do petróleo e gás russos. Os preços do petróleo subiram mais de 30% desde o início da guerra na Ucrânia e das sanções impostas a Rússia. Caso o conflito se prolongue, não estão descartados novos aumentos do valor do combustível.