Nova frente fria vai derrubar temperaturas em SP na próxima semana; veja previsão

As semanas de frio em São Paulo estão longe de acabar. De acordo com a Defesa Civil, uma frente fria atingirá o estado a partir da próxima segunda-feira, 29. A sensação térmica seguirá baixa até quarta-feira, 31, com previsão de que a temperatura mínima chegue a 1º C na Serra da Mantiqueira.

Dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) mostram que essa massa de ar frio deve avançar por São Paulo e diminuirá as temperaturas ao longo do dia, sobretudo para a região central do estado e municípios da faixa leste.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo orienta que a população se agasalhe e cuide das crianças e idosos. "A queda abrupta de temperatura intensifica a sensação de frio, aumentando o risco de incidentes e danos à saúde. No frio extremo, as pessoas podem sofrer de hipotermia e, devido à diminuição das chuvas e redução da umidade relativa do ar, a ocorrência de doenças que atacam o aparelho respiratório. Crianças e idosos são mais suscetíveis às doenças agravadas pelo frio", diz o órgão em nota.

Outras orientações são manter os locais abertos para livre circulação do ar — o que evita doenças respiratórias oportunistas — e higienizar as mãos com frequência.

Temperatura na Capital e Região Metropolitana

Na Capital e Região Metropolitana, a expectativa é de 8ºC para temperatura mínima. A previsão do Climatempo traz a média de máxima de 14ºC para segunda-feira, 29. A temperatura volta a subir somente na quinta-feira, 01, com mínima de 11ºC e máxima de 22ºC.

Interior de São Paulo

Em municípios como São José do Campos, Itapeva e Vale do Ribeira, os termômetros podem marcar a mínima de 7ºC.

População de rua e ações solidárias

Órgãos como a Defesa Civil, Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria dos Transportes Metropolitanos, Fundo Social do Estado e Metrô realizarão ações sociais para moradores de rua na próxima semana. Haverá a abertura do abrigo temporário na estação Pedro II do Metrô, a partir das 19h00 na segunda-feira, 29.

"No local, as pessoas contarão com kit dormitório, composto por colchão e cobertor, além de um kit de higiene pessoal, fornecidos pela Defesa Civil. A Secretaria do Desenvolvimento Social acolherá as pessoas e fornecerá alimentação do Programa Bom Prato", explica a nota do órgão.

