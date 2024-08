Nova frente fria derruba temperaturas em SP no fim de semana; veja previsão

Uma nova onda de frio, causada pelo avanço de um ciclone extratropical, começa a chegar ao Brasil a partir da quinta-feira, 22. Com isso, as temperaturas voltam a cair depois do calor que atingiu o país esta semana.

Segundo o Climatempo, essa massa de ar polar não será tão intensa quanto a do início de agosto, mas o suficiente para provocar uma queda significativa nas temperaturas, principalmente nos estados do Sul.

De acordo com o MetSul Meteorologia, antes da chegada do ar frio, entretanto, são esperados vários dias de calor intenso no Sudeste e no Centro-Oeste, com máximas de 40ºC a 43ºC no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Entre a próxima sexta-feira e sábado, a frente fria deve avançar a partir da Argentina e do Uruguai, alcançando os três estados do Sul do Brasil. O ar frio, posteriormente, vai se mover para o Norte rumo ao Centro-Oeste e o Sudeste.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que as ondas de calor e baixa umidade devem persistir até esta quarta-feira nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte.

Portanto, as ondas de calor seguem nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul – que tem alerta de perigo potencial para chuvas intensas – São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e Santa Catarina. Além disso, há um aviso de baixa umidade relativa do ar, que deve variar entre 20% e 30%, em quase todos os estados do Brasil, exceto Amapá, Roraima, Alagoas, Espírito Santo e Sergipe.

No último fim de semana, o calor atingiu níveis históricos em diversas cidades. No domingo, Manaus, no Amazonas, registrou a tarde mais quente de 2024 até agora, com a temperatura máxima de 36,7°C. Rio Branco, capital do Acre, também viu a temperatura subir para 36,7°C, superando o recorde anterior de 36,2°C, que havia sido registrado apenas dois dias antes.

Previsão para alguns estados

No Rio Grande do Sul, o ar frio começa a ingressar na quinta-feira e toma conta do estado na sexta. Diversas cidades do Sul, inclusive, podem ter marcas perto ou abaixo de 0ºC no próximo fim de semana e início da semana que vem.

Nas áreas de maior altitude do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, como no Planalto Sul Catarinense e Aparados da Serra, o MetSul Meteorologia prevê mínimas de 3ºC a 5ºC abaixo de zero. Porto Alegre, depois de uma quarta de calor, terá uma queda de temperatura também na quinta.

Grande parte do oeste do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul, devem enfrentar temperaturas entre 5°C e 7°C abaixo do normal para o período, sinalizando um retorno marcante do frio após a onda de calor dos últimos dias.

Na cidade de São Paulo, onde grande parte da semana se espera muito calor, a frente fria deve levar chuva, além de derrubar a temperatura no próximo fim de semana. A tarde do domingo, por exemplo, pode ter mínimas abaixo de 10ºC na capital paulista.

No Rio de Janeiro, de acordo com o Inmet, o tempo deve começar a fechar a partir de quinta-feira, com o predomínio de nuvens no céu. No próximo sábado, os termômetros devem ficar entre 19ºC e 27ºC, o que figura uma queda na temperatura.