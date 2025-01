Notas finais do CNU serão divulgadas em 4 de fereveiro; veja mudanças no cronograma

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos anunciou nesta terça-feira, 14, a antecipação dos resultados do Concurso Nacional Unificado (CPNU) para o dia 4 de fevereiro, uma semana antes do prazo anterior. A decisão foi anunciada pela ministra Esther Dweck em coletiva de imprensa.

No dia 4 de fevereiro, os candidatos que concorreram ao bloco 8 terão acesso à lista definitiva de classificação para todos os cargos. Além da lista de classificação, para os blocos 1 ao 7, cada candidato saberá sua nota individual e sua situação para cada cargo ao qual concorreu: se está classificado - e em que posição - ou se não passou. Na mesma data, 2.305 pessoas serão chamadas para os cursos de formação.

Anteriormente, as notas finais estavam programadas para serem divulgadas em 11 de fevereiro. A nova data visa proporcionar maior agilidade no processo e atender à expectativa dos candidatos. O edital referente à próxima etapa do concurso será publicado dia 15 de janeiro, permitindo que os participantes se preparem adequadamente.

Cronograma CNU :

4 de fevereiro: Divulgação da lista definitiva de classificação para todos os cargos do Bloco 8 e divulgação de notas finais e primeira convocação para cursos de formação;

4 e 5 de fevereiro: Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação;

11 de fevereiro: Segunda convocação para curso de formação;

11 e 12 de fevereiro: Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação;

18 de fevereiro: Terceira convocação para curso de formação;

18 e 19 de fevereiro: Prazo para confirmação de interesse em participar de curso de formação;

28 de fevereiro: publicação da lista de candidatos convocados para matrícula nos cursos de formação.

Edital para cursos de formação

O governo anunciou ainda nesta terça-feira que publicará amanhã um edital específico para convocação de candidatos para os cursos de formação. As informações completas estarão disponíveis na Área do Candidato no dia 4 de fevereiro.

Segundo o Ministério da Gestão e Inovação (MGI), cada candidato deverá verificar se foi convocado, identificar o cargo ou carreira atribuída e confirmar seu interesse em participar do curso na Área do Candidato entre os dias 4 e 5 de fevereiro. Quem não manifestar interesse dentro do prazo será eliminado do processo.

Após a confirmação, os convocados devem acompanhar as datas das três chamadas previstas para o curso, agendadas para 4, 11 e 18 de fevereiro. A convocação para um curso de formação em cargo específico elimina automaticamente o candidato das disputas por cargos inferiores em sua lista de preferência.

Candidatos reintegrados após decisão judicial

Um acordo entre o MGI e o Ministério Público Federal reintegrou mais de 32 mil candidatos ao concurso público. A maioria é composta por cotistas que tiveram suas provas discursivas e redações corrigidas após revisão de regras que estavam em desacordo com uma instrução normativa.

Outro grupo reintegrado inclui candidatos que foram eliminados por falhas no preenchimento de campos de identificação no cartão de respostas.

Reembolso para candidatos

O MGI iniciou, na última segunda-feira, a devolução da taxa de inscrição de mais de 31 mil candidatos que solicitaram reembolso. Segundo o ministério, dos 31.050 pedidos, mais de 29 mil já foram processados.

O reembolso será feito durante um período de 30 dias corridos, contados a partir de 6 de janeiro.