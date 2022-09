No Rio, um em cada 4 adultos não tomou terceira dose contra covid-19

Um quarto da população adulta do Rio de Janeiro ainda não se vacinou com a primeira dose de reforço contra a covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), um ano após o início da aplicação do reforço, 26,1% dos adultos ainda não buscaram a terceira dose do imunizante.

Desde o dia 28 de julho, toda a população com mais de 18 anos pode receber a segunda dose de reforço. No entanto, apenas 31,3% da população adulta recebeu as quatro doses do imunizante.

Em agosto, a cidade tinha 28 mil doses de vacina prestes a vencer, enquanto mais de 3 milhões de pessoas estavam aptas a se vacinar.

O número de casos confirmados da doença na cidade, por sua vez, já é mais do que o dobro do total de casos de 2021 e quase três vezes maior do que todos os de 2020. De acordo com a SMS, até o dia de hoje, 13, foram confirmados 630.335 casos na cidade, contra 308.603 do ano de 2021 e 222.259 de 2020.

O número de óbitos, no entanto, não acompanha o aumento de casos. A taxa de letalidade no Rio passou de 8,7% em 2020 para 5,6% em 2021 e agora é de 0,4%.

A diminuição no número de mortes e de casos graves da doença pode ser explicada justamente pela vacinação. De acordo com estudo da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a incidência de casos graves de covid-19 é três vezes maior na população não vacinada, em comparação com a que completou o esquema vacinal básico e recebeu ao menos a primeira dose de reforço.

Onde ser atendido

Quem está com a vacinação atrasada pode comparecer aos locais abaixo para receber o imunizante. Basta levar o documento de identificação e a caderneta de vacinação.

8h às 17h: Clínicas da família, centros municipais de saúde, Policlínica Lincoln de Freitas Filho (Santa Cruz), Policlínica José Paranhos Fontenelle (Olaria), Cidade das Artes (Barra da Tijuca).

9h às 17h: Shopping do Méier

10h às 17h: NorteShopping (Cachambi)

10h às 16h (apenas para pessoas com 18 anos ou mais): Botafogo Praia Shopping

LEIA TAMBÉM:

Como a saúde se transformou em uma das prioridades do consumidor

Covid-19: governo simplifica medidas para entrada de viajantes no país