No Clubhouse, EXAME debate a queda na aprovação do governo Bolsonaro

A EXAME realiza nesta sexta-feira (26), às 12h, um debate no aplicativo Clubhouse sobre a nova pesquisa EXAME/IDEIA que acaba de ser divulgada. Os resultados mostram que a lentidão na vacinação a demora na liberação da nova rodada do auxílio emergencial fizeram a reprovação do governo Bolsonaro saltar à pior marca desde junho de 2020, no auge da primeira onda da covid-19 no Brasil.

O painel será coordenado pela editora de macroeconomia Fabiane Stefano e contará com a participação dos convidados Maurício Moura, professor da Universidade George Washington e fundador do IDEIA instituto de pesquisa especializado em opinião pública; Otávio Cabral, jornalista da Caravelas Comunicação; e Cila Schulman, jornalista e vice-presidente do IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública.

A nova pesquisa também mostrou que 91% dos brasileiros acreditam que o país vive um colapso do seu sistema de saúde. Para 35%, a gestão da crise sanitária pelo agora ex-ministro Eduardo Pazuello foi ruim ou péssima. E para 36%, a troca no comando da pasta, pelo médico Marcelo Queiroga, não deve mudar a situação.

EXAME/IDEIA é o projeto que une Exame Research, braço de análise de investimentos da EXAME, e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. O levantamento ouviu 1.255 pessoas entre os dias 22 e 24 de março.