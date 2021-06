Médica Nise Yamaguchi processa senadores da CPI da Covid por danos morais

A médica Nise Yamaguchi processou os senadores Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, e Otto Alencar (PSD-BA) por danos morais após depoimento no dia 1º de junho na comissão. A especialista argumentou ter sido vítima de misoginia, preconceito às mulheres e humilhação durante o depoimento e pede uma indenização de 160 mil reais, segundo informações da mídia.

A médica, conhecida por defender o uso de cloroquina para tratamento precoce da covid-19, afirma, na ação, que Aziz e Alencar abusaram do direito à imunidade parlamentar e "perpetraram um verdadeiro massacre moral".

O mundo está mais complexo, mas dá para começar com o básico. Veja como, no Manual do Investidor

De acordo com agências de notícias, a defesa de Yamaguchi diz que os senadores agiram "intencionalmente com morbo e com deliberada crueldade no escopo de destruir a imagem da médica perante toda a sociedade brasileira".

Durante o depoimento, a médica, conhecida por defender o uso de cloroquina para tratamento precoce da covid-19, foi questionada pelos senadores sobre a existência de um gabinete paralelo ao ministério da Saúde, a mudança na bula de medicamentos e ao uso da cloroquina no tratamento do coronavírus.

Na ocasião, Otto Alencar, médico de formação, confrontou Yamaguchi sobre conhecimentos técnicos a respeito de doenças virais e, insatisfeito com as respostas, interrompeu a médica apontando que: “Quem está nos vendo não acredite nela. Tem que vacinar. A vacina salva. Tratamento precoce não salva", disse.