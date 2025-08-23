Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Nem bolsonarista e nem lulista: pesquisa Quaest mostra que eleitor prefere governador independente

Em seis dos oito estados, a preferência por um governador independente supera os 54%

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 09h00.

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última sexta-feira, 22, revelou que, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a maioria dos eleitores prefere que o próximo governador seja uma figura independente, sem vínculo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seis dos oito estados, a preferência por um governador independente supera os 54%, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde esse índice chega a 60%. Apenas em Pernambuco (44%) e na Bahia (49%) os números não ultrapassam os 50%.

A ideia de um sucessor aliado a Lula é aprovada por 40% dos entrevistados na Bahia e em Pernambuco. Nos demais estados, menos de 20% dos eleitores favorecem um governador próximo ao presidente.

Quanto a um governador aliado a Bolsonaro, 30% dos eleitores de Goiás apoiam essa opção, o maior percentual, seguido pelo Paraná, com 27%. Na Bahia, apenas 9% expressaram essa preferência, enquanto em Pernambuco o número é de 13%.

Corrida eleitoral nos Estados

Nos cenários eleitorais, os dados apontam empate técnico no Rio Grande do Sul e Goiás. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco um nome aparece na liderança.

A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos percentuais nos demais estados. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest ouviu 10.146 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 13 e 17 de agosto, por entrevistas presenciais com questionários estruturados.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Estados brasileiros

Mais de Brasil

Bolsonaro pode ser preso? O que acontece após defesa responder a questionamentos de Moraes

Defesa de Bolsonaro nega ao STF que ele tenha buscado asilo e descumprido obrigações

Silveira diz que discute com Lula a construção de nova 'grande hidrelétrica' como a Itaipu

Mais na Exame

Exame IN

O mercado está repensando a IA. Para esse investidor, nada grita mais ‘bolha’ do que a Palantir

Casual

Conheça o desenho invisível que pode transformar o modo de viver em casa

Mundo

Zelensky afirma no Dia da Bandeira que não entregará território 'ao ocupante'

Esporte

Manchester City x Tottenham: Onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League