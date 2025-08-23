Nem bolsonarista e nem lulista: pesquisa Quaest mostra que eleitor prefere governador independente

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última sexta-feira, 22, revelou que, em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais, a maioria dos eleitores prefere que o próximo governador seja uma figura independente, sem vínculo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em seis dos oito estados, a preferência por um governador independente supera os 54%, com destaque para o Rio Grande do Sul, onde esse índice chega a 60%. Apenas em Pernambuco (44%) e na Bahia (49%) os números não ultrapassam os 50%.

A ideia de um sucessor aliado a Lula é aprovada por 40% dos entrevistados na Bahia e em Pernambuco. Nos demais estados, menos de 20% dos eleitores favorecem um governador próximo ao presidente.

Quanto a um governador aliado a Bolsonaro, 30% dos eleitores de Goiás apoiam essa opção, o maior percentual, seguido pelo Paraná, com 27%. Na Bahia, apenas 9% expressaram essa preferência, enquanto em Pernambuco o número é de 13%.

Corrida eleitoral nos Estados

Nos cenários eleitorais, os dados apontam empate técnico no Rio Grande do Sul e Goiás. Em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Paraná e Pernambuco um nome aparece na liderança.

A margem de erro estimada da pesquisa é de dois pontos percentuais em São Paulo e de três pontos percentuais nos demais estados. O índice de confiança é de 95%.

A pesquisa Quaest ouviu 10.146 brasileiros acima de 16 anos entre os dias 13 e 17 de agosto, por entrevistas presenciais com questionários estruturados.