'Não seremos submissos': de Severino a Lira, o que disseram os eleitos para presidir a Câmara

Após dois mandatos de Arthur Lira (PP-AL), a Câmara dos Deputados elege neste sábado um novo presidente da Casa. O favorito é Hugo Motta que chega ao dia de votação com o apoio de governistas e bolsonaristas.

Veja abaixo trechos dos discursos dos parlamentares eleitos para o cargo nos últimos 20 anos.

Arthur Lira - 2023

— Essa Casa não referendará qualquer discurso ou manifestação que atente contra a democracia. Terá a rejeição do Parlamento, do povo brasileiro e o rigor da lei — afirmou ao tratar, com tom incisivo, sobre os atos de vandalismo de 8 de janeiro.

Arthur Lira - 2021

— Temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos que vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos que buscar o equilíbrio das nossas contas públicas — disse durante a pandemia da Covid-19.

Rodrigo Maia - 2019

— As reformas não são simples, mas são necessárias. Visitei quase todos os estados brasileiros, visitei deputados, deputadas, prefeitos governadores, todos eles, do PT ao DEM, me pediram uma coisa: se não aprovarmos essas reformas, todos os estados e municípios chegarão ao ponto que chegou Minas Gerais, onde os bombeiros trabalham naquela tragédia (de Brumadinho) sem receber salários — afirmou.

Rodrigo Maia - 2017

— Muito se fala em fortalecimento da nossa Casa, muito se fala em fortalecimento da Câmara, mas mais uma vez o ator principal da nossa eleição foi o Poder Judiciário e, por incrível que pareça, por decisão dos próprios políticos. Essa é uma decisão que vem enfraquecendo a nossa casa — disse.

Rodrigo Maia - 2016

— Vamos partir de amanhã tentar governar com simplicidade. Nós temos muito trabalho a fazer, nós temos que pacificar esse plenário. Nós temos uma pauta do governo para discutir, mas também uma pauta da sociedade, que é também muito importante — afirmou.

Eduardo Cunha - 2015

— A gente deixou muito claro que ia buscar altivez e independência do parlamento. Aqui é palco de exercer os grandes debates que a Casa precisa e vai fazer. Nunca, em nenhum momento, falamos que seríamos oposição. Não falamos também que seríamos submissos — disse.

Henrique Eduardo Alves - 2013

— Que nunca se esqueçam os outros poderes, com todo o respeito. A minha querida presidente Dilma (...), ao poder Judiciário, todas as homenagens, a um e a outro. Mas o poder que representa o povo brasileiro na sua mais sincera legitimidade, queiram ou não queiram, é esta Casa aqui, é o poder Legislativo — afirmou.

Marco Maia - 2011

— Não tenho dúvidas de que vamos produzir uma boa pauta para que o povo brasileiro possa se orgulhar dos deputados que elegeu — disse.

Michel Temer - 2009

— Não sou um deputado do PMDB, eleito para o PMDB. Sou o presidente da Câmara dos Deputados e esse é o papel que vou representar — afirmou.

Arlindo Chinaglia - 2007

— Durante a campanha, além da política, eu fiz amigos e amigas. Mantenho com ambos os companheiros de jornada uma relação especial. Com referência às disputas, elas vão acontecer, porque são próprias do parlamento, mas a presidência vai ter o dever da imparcialidade — disse.

Aldo Rebelo - 2005

— Eu sou um alagoano tranquilo, sou um homem pacífico, sou homem do diálogo, sou homem da conciliação, mas isso não significa ausência de firmeza e de ânimo — afirmou.

Severino Cavalcanti - 2005

— Sou um homem de Cristo e não alimento o ódio. Eu vou trabalhar de acordo com os interesses do país. Não tenho qualquer posição pré-tomada que possa prejudicar a administração do presidente da República — disse.