Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum, diz Bolsonaro sobre eleições

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira que não pretende apoiar nenhum candidato a prefeito nas eleições municipais marcadas para ocorrer neste ano. De acordo com Bolsonaro, ele tem “muito trabalho” em Brasília e não quer se “meter” em política.

“Não pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não pretendo, deixar bem claro. Não tenho partido, para exatamente me meter em política esse ano. Tenho muito trabalho aqui em Brasília para estar entrando em eleições municipais”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada, a um homem que pediu apoio na disputa.

Bolsonaro está sem partido desde o ano passado, quando deixou o PSL. Ele tenta criar uma nova legenda, chamada Aliança pelo Brasil, que ainda está na fase de coleta de assinaturas.

Um dos candidatos que espera ter o apoio de Bolsonaro é o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos). Recentemente, dois dos filhos de Bolsonaro — o senador Flávio e o vereador Carlos — filiaram-se ao partido de Crivella.

Nesta terça-feira, Bolsonaro também voltou a criticar o ex-ministro Sergio Moro (Justiça) por sua posição em relação à flexibilização da posse e do porte de armas. Um apoiador citava medidas da Polícia Federal (PF) que restringiam o acesso a armadas, editadas antes da gestão de Moro, e defendeu a revogação delas, quando o presidente disse: “Era para o ministro ter feito isso, né?”.

“Destino de todo mundo”

Em outro momento, uma apoiadora pediu uma “palavra de conforto” para os “inúmeros” enlutados por causa da pandemia do novo coronavírus e Bolsonaro respondeu:

“A gente lamenta todos os mortos, mas é o destino de todo mundo”.

O Brasil já teve 29.937 causados pela Covid-19, de acordo com balanço divulgado na segunda-feira pelo Ministério da Saúde.

O presidente ainda voltou a defender a utilização de cloroquina no tratamento do coronavírus, mesmo sem uma eficácia comprovada. Bolsonaro afirmou que os críticos da utilização do medicamento não tem uma alternativa.

“Pessoal que reclama contra a cloroquina não tem alternativa”, disse, acrescentando: “Nós sabemos que pode não ser realmente isso tudo que alguns pensam. Mas é o que aparece no momento. Tem relatos de pessoas, tem muitos médicos favoráveis”.