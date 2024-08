A ex-deputada federal Mariana Carvalho (União Brasil), pré-candidata apoiada pelo prefeito Hildon Chaves (União Brasil), tem 51,7% das intenções de voto e lidera a corrida eleitoral em Porto Velho, segundo pesquisa da Futura Inteligência, encomendada pela empresa 100% Cidades.

O levantamento, obtido com exclusividade pela EXAME e divulgado nesta sexta-feira, 9, mostra o segundo colocado, o ex-deputado federal Leo Moraes (Podemos), com 12,9% dos votos.

Na sequência, estão os pré-candidatos Vinícius Miguel (PSB), com 4,6%; Juíza Euma Tourinho (MDB), 4,4%; Fátima Cleide (PT), 2,2%; Samuel Costa (Rede), 2,0% e Benedito Alves (Solidariedade), com 1,5%. Pela margem de erro da pesquisa, que é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos, os quatro estão tecnicamente empatados na disputa.

Intenções de voto em Porto Velho

Mariana Carvalho (União Brasil): 51,7%

51,7% Leo Moraes (Podemos): 12,9%

12,9% Vinícius Miguel (PSB): 4,6%

4,6% Juíza Euma Tourinho (MDB): 4,4%

4,4% Fátima Cleide (PT): 2,2%

2,2% Samuel Costa (Rede): 2,0%

2,0% Benedito Alves (Solidariedade): 1,5%

1,5% Célio Lopes (PDT): 1,2%

1,2% Ricardo Frota (Novo): 0,6%

0,6% Ninguém/Branco/Nulo: 9,3%

9,3% Indecisos: 9,6%

O instituto avaliou também um cenário sem as participações de Fátima Cleide e Samuel Costa. Neste quadro, a pré-candidata do União Brasil segue na liderança, mas com 49%. Já Leo Moraes alcança 21,5% dos votos. Outros três nomes ficam empatados na margem de erro: Vinícius Miguel com 6,7%; Juíza Euma Tourinho com 4,5% e Célio Lopes, que tem 2,5%. Os demais candidatos não registram variações consideráveis.

Segundo turno

Na simulação de segundo turno, Mariana Carvalho seria eleita na disputa contra Leo Moraes, Vinícius Miguel, Juíza Euma, Benedito Lopes e Célio Lopes. A menor vantagem, contudo, da pré-candidata do União Brasil seria contra o concorrente do Podemos, com 65,1% dos votos a 24,8%. A maior, por outro lado, seria sobre Célio Lopes, a quem venceria por 76,8% a 10,8%.

Mariana Carvalho é apadrinhada pelo atual prefeito da capital rondoniense, que foi reeleito em 2020 e não pode disputar o pleito municipal deste ano. Ele deixará o cargo, contudo, com uma gestão considerada ótima/boa pela maioria da população, segundo o estudo da Futura Inteligência. Hildon Chaves é bem avaliado por 55,4%, enquanto outros 34% o apontam como regular e somente 8,7% como ruim/péssimo.

A pesquisa foi registrada no TSE como RO-09708/2024 e realizou 600 entrevistas entre os dias 29 de julho e 6 de agosto, usando a abordagem CATI (entrevista telefônica assistida por computador). A margem de erro é de 4 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.