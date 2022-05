Musk e Bolsonaro fecham parceria para levar satélites para a Amazônia

Em sua primeira viagem oficial ao Brasil, o bilionário Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, se encontrou com o presidente Jair Bolsonaro e os ministros Fábio Faria, das comunicações, e Carlos França, das Relações Exteriores, entre outros, para discutir temas como conectividade na Amazônia e em escolas rurais. Também entraram em pauta a utilização de satélites de baixa órbita da Starlink, braço da SpaceX, para levar internet a 19 mil escolas rurais.

O encontro, que incluiu uma palestra de Musk sobre tecnologias de monitoramento da Amazônia por meio de satélites e outros temas relativos à conectividade, foi realizado no hotel Fasano Boa Vista, em Porto Feliz (SP), nesta sexta, dia 20. Faria vem mantendo uma agenda de reuniões com Musk desde o final do ano passado.

Em novembro, Faria teve reuniões com Musk nos Estados Unidos. “Falamos sobre os projetos de conectividade em novembro. Os satélites detectam até o barulho de serra elétrica, o que ajuda a saber se há atividade ilegal na Amazônia. O objetivo é proteger a Amazônia. Musk é apaixonado pela ideia de levar internet a comunidades rurais e indígenas “, disse o ministro durante coletiva de imprensa.

A SpaceX e o governo brasileiro devem fazer uma parceria para a utilização de mais de 3 mil satélites para levar internet para a Amazônia. ”Musk veio para o Brasil porque ele quer ajudar na preservação do meio ambiente e ajudar a educação”, afirmou Faria. O empresário não conversou com a imprensa. Foi feita uma simulação no jardim do hotel Fasano Boa Vista com um satélite que Musk trouxe para o Brasil.

“Fiquei muito honrado com a presença de Musk aqui”, disse Bolsonaro. “É muito bem vindo levar conexão para a Amazônia. Queremos mostrar que a Amazônia é preservada e também desenvolvê-la”.

