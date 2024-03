Mulheres em cargos de gerência ganham 25% a menos que homens, aponta relatório do governo

Como O Globo antecipou há duas semanas, apenas 31% das empresas com mais de cem funcionários no país possuem alguma ação de incentivo à contratação de mulheres e 39% têm ações de promoção de mulheres para cargos de nível de gerência e diretoria.

As companhias passaram a ser obrigadas a fornecer as informações a partir da Lei de Igualdade Salarial, aprovada em julho do ano passado. O governo deu prazo até o dia 8 deste mês para que os dados fossem enviados, a fim de abastecer o relatório, que está sendo preparado em conjunto pelos ministérios das Mulheres e do Trabalho.