Mudança de tempo deve causar temporais em SP a partir desta sexta-feira, informa a Defesa Civil

Uma nova frente fria está chegando ao estado de São Paulo a partir desta sexta-feira, 20, segundo informações da Defesa Civil do estado. O órgão prevê que a mudança de tempo se estenda até o sábado, 21 e traga chuva para a capital e interior. Também deve haver raios e rajadas de vento.

A previsão é que chova na maioria das regiões do estado, no entanto, as regiões de Campinas, São José do Rio Preto, Vale do Paraíba e Litoral Norte podem ter um volume maior de chuva. Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo há possibilidade de ocorrer temporais nos dois dias.

Na faixa leste do estado as precipitações serão moderadas, o que coloca em atenção o Litoral Paulista, já que raios podem atingir a área costeira.

A partir do domingo, 22, o tempo volta a ficar mais firme, com o sol prevalecendo até terça-feira, 24. Por conta do acúmulo de nuvens, a sensação de tempo abafado deve aumentar durante esse período.

Como se proteger

A Defesa Civil orienta que os moradores fiquem atentos, pois a intensidade dos temporais costuma causar danos mesmo quando eles duram pouco tempo. Nas cidades, é preciso evitar cruzar regiões alagadas e no litoral, os banhistas precisam sair da praia durante a formação de mau tempo.

Quem mora em áreas de risco precisa ficar atento com a encosta, já que volumes grandes de chuva aumentam a chance de ocorrências de escorregamento de terra. Sinais como surgimento de rachaduras nas paredes do imóvel, postes ou árvores inclinados e água lamacenta descendo do morro são sinais de um possível deslizamento. Com qualquer uma destas situações a pessoa deve deixar o local e acionar a Defesa Civil.