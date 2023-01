'Múcio vai continuar sendo ministro porque confio nele', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) garantiu que o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ficará no governo. "Ele vai continuar sendo meu ministro porque eu confio nele", afirmou Lula a jornalistas nesta quinta-feira, 12.

Múcio é alvo de uma fritura interna após os atos golpistas do último domingo, que resultaram na invasão do Palácio do Planalto do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF). Para auxiliares próximos ao presidente, o ministro da Defesa foi leniente com os acampamentos de bolsonaristas no QG do Exército, a "incubadora dos golpistas", segundo definiu o ministro da Justiça, Flávio Dino.

Ainda assim, Lula reconheceu que Múcio pode ter falhado. "Se eu tiver que tirar cada ministro na hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil. Todos nós cometemos erros", declarou o presidente.

Lula também defendeu que as Forças Armadas precisam se restringir ao papel reservado a elas pela Constituição. "As Forças Armadas não são poder moderador como pensam que são. Elas têm papel na Constituição, que é defesa do povo brasileiro e da soberania contra possíveis inimigos externos. Está definido na Constituição e é isso que quero que façam bem feito", declarou Lula.

De acordo com o petista, ele relatou aos chefes das Forças Armadas incômodo com a presença de familiares de militares pedindo um golpe nos acampamentos instalados próximos ao QG do Exército - que, na opinião dele, ficaram lá por muito tempo.

Lula disse que só quer uma "relação civilizada" com os militares como teria vivido nos seus oito anos de governo. "Eu convivi por oito anos muito bem com as Forças Armadas", declarou o presidente, em encontro com jornalistas nesta quinta-feira. "Eu não tenho má imagem das Forças Armadas".

Única coisa que eu não queria é que Bolsonaro me passasse a faixa', diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira a jornalistas que, na organização da posse, a "única coisa" que não queria era que o ex-presidente Jair Bolsonaro passasse a ele a faixa presidencial. Bolsonaro estava fora do País no dia da posse de Lula, que foi marcada pela entrega da faixa por representantes da sociedade civil.

Para o novo presidente, Bolsonaro "tem problema de desequilíbrio mental" por não aceitar o resultado das eleições e contestar a urna eletrônica, apesar de ter sido eleito por décadas por meio do atual sistema.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

LEIA TAMBÉM: