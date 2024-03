MP denuncia foragidos de presídio de Mossoró por envolvimento em rebelião no Acre

O Ministério Público do Acre anunciou, nesta terça-feira, ter denunciado Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, foragidos desde o dia 14 de fevereiro de um presídio de segurança máxima de Mossoró (RN), por participação em uma rebelião ocorrida dentro de uma penitenciária de Rio Branco (AC), no ano passado.

Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça estavam presos na Penitenciária Federal de Mossoró desde o dia 27 de setembro. Antes, eles estavam entre os detentos do presídio estadual de segurança máxima Antônio Amaro Alves, palco de uma rebelião, em julho de 2023, que resultou na morte de cinco detentos. Outras três pessoas, entre policiais e agentes de segurança, ficaram feridas no episódio.

Segundo o MP, detentos foram transferidos para o pavilhão 1 da penitenciária após cometerem intencionalmente uma série de transgressões. A rebelião foi deflagrada enquanto policiais penais inspecionavam o local. As negociações duraram mais de 24 horas.

As investigações revelaram que os rebelados buscavam a libertação de membros-chave da organização criminosa com o motim. Outro objetivo do grupo, era, segundo o MP acreano, subjugar líderes rivais em uma demonstração de força.

A denuncia divulgada pelo MP nesta terça-feira diz respeito apenas aos crimes de participação e promoção de organização criminosa armada. O órgão aguarda ainda a Polícia Civil encerrar as investigações relativas aos homicídios para apresentar uma nova denúncia.