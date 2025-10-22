MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli, diz AGU

O Ministério Público da Itália emitiu um parecer favorável à extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) para o Brasil. A decisão foi confirmada em um comunicado da Advocacia-Geral da União (AGU), nesta quarta-feira, 22 de outubro.

A parlamentar está detida cautelarmente na Itália desde 29 de julho, após decisão da Justiça italiana, que considerou haver risco significativo de fuga.

Entenda a condenação de Carla Zambelli

Carla Zambelli foi condenada duas vezes pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Na primeira condenação, ela recebeu uma pena de 10 anos de prisão pelos crimes de invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e falsidade ideológica, em parceria com o hacker Walter Delgatti Neto.

Antes que sua condenação fosse confirmada, a deputada fugiu para a Itália, o que resultou na sua inclusão na difusão vermelha da Interpol. No entanto, acabou sendo presa em julho, após uma cooperação entre as autoridades brasileiras e italianas.

Na segunda condenação, Zambelli foi sentenciada por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal, com uma pena de 5 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial semiaberto. Além disso, foi determinada a multa correspondente a 400 salários-mínimos vigentes à época dos fatos (2022), com a devida atualização monetária. A decisão também estabeleceu a perda do mandato parlamentar, a qual será efetivada após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Atualmente, ela aguarda a decisão sobre sua extradição enquanto permanece detida na penitenciária feminina de Rebibbia.