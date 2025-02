Motta se reúne com familiares de preso em atos do 8 de janeiro, e oposição fala em ‘esperança’

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), recebeu na tarde de terça-feira, 11, a mulher e seis filhos de um dos presos pelos atos golpistas de 8 de janeiro. O encontro ocorreu no gabinete da presidência, por cerca de 30 minutos. Motta declarou na última sexta-feira, de fevereiro, que os atos de 2023 não foram uma tentativa de golpe, mas sim de vandalismo.

O parlamentar recebeu Vanessa Vieira, que veio de Rondônia, para pedir a parlamentares por um perdão para o marido preso, um caminhoneiro condenado por depredar o Palácio do Planalto.

De acordo com outros deputados presentes, o presidente da Casa demonstrou sensibilidade para discutir o tema e repetiu que é um assunto delicado, que exige cautela.

"Hugo Motta foi muito solicito a pauta, disse que está conversando com líderes sobre o tema. As colocações responsáveis e equilibradas do presidente Hugo Motta nos conduzem a uma esperança de que seja pautado nesta Casa o PL da Anistia", afirmou o líder da oposição, deputado Coronel Zucco (PL-RS).

A visita de Vanessa é mais um aceno de Hugo Motta à direita. O presidente vem tentando se equilibrar entre demonstrações de alinhamento ao governo e à oposição. Até esta terça-feira, governistas minimizavam as declarações de Motta em defesa de condenados pelo 8 de janeiro. Mas agora já há preocupação.

Deputados do centrão, aliados de Motta avaliam que o novo presidente da Câmara ainda está se acostumando com o posto de comando, de onde suas falas reverberam mais do que antes.

Deputados ainda avaliam que, por enquanto, não há chance de avanço na comissão especial que pode analisar o PL da anistia.