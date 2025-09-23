Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Motta encaminha ao Conselho de Ética suspensões de três deputados que participaram de motim

Mesa Diretora acolhe recomendações da Corregedoria e pede punições para Marcos Pollon, Marcel Van Hattem e Zé Trovão

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 14h57.

Tudo sobreJair Bolsonaro
Saiba mais

A Mesa Diretora da Câmara decidiu nesta segunda-feira, 22, encaminhar ao Conselho de Ética a suspensão dos mandatos de Marcos Pollon (PL-MS), Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC).

Os três lideraram o motim que paralisou o plenário em agosto, em protesto contra a prisão de Jair Bolsonaro. Outros 11 deputados, entre eles Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Caroline de Toni (PL-SC), devem ser apenas advertidos com censura escrita.

O envio dos pedidos de suspensão foi assinado por todos os membros da direção da Câmara, à exceção dos vice-presidentes Altineu Côrtes (PL-RJ) e Elmar Nascimento (União-BA). Caberá agora ao Conselho de Ética decidir se aplica as penalidades ou se as revisa antes de levá-las ao plenário.

A decisão endossa o parecer do corregedor Diego Coronel (PSD-BA), que sugeriu punições mais duras aos parlamentares mais ativos na confusão. Pollon é o caso mais grave: 90 dias de afastamento por ataques à presidência da Casa e mais 30 dias pela obstrução física da cadeira de Hugo Motta. Van Hattem e Zé Trovão podem ficar 30 dias suspensos.

Nos bastidores, a medida é vista como um endurecimento tardio de Motta, que no auge da crise havia optado por mandar o caso para a Corregedoria, em vez de abrir processo direto no Conselho de Ética. Agora, ao abraçar as recomendações, tenta recuperar autoridade em meio ao desgaste.

O episódio fragilizou o presidente da Câmara no retorno do recesso, quando a ocupação da Mesa — que durou mais de 30 horas — foi usada pela tropa bolsonarista como moeda de pressão para pautar a anistia e a PEC da Blindagem. Desde então, líderes discutem mudanças no Código de Ética e no Regimento para que empurrões, invasão da Mesa e bloqueio de votações passem a resultar automaticamente em punições mais severas.

Pelo Código atual, a censura escrita funciona como um cartão amarelo, enquanto a suspensão equivale a um cartão vermelho.

Acompanhe tudo sobre:Hugo MottaCâmara dos DeputadosJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Conselho de Ética instaura processo que pode cassar mandato de Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA

Senado adia votação sobre isenção do Imposto de Renda até R$ 5 mil

Flávio Dino assume Primeira Turma do STF e vai conduzir julgamentos da trama golpista e emendas

Veja provas usadas pela PGR contra Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo

Mais na Exame

Brasil

Conselho de Ética instaura processo que pode cassar mandato de Eduardo Bolsonaro por atuação nos EUA

Carreira

Três razões que separam quem chega rápido ao topo de quem leva anos

ESG

Exclusivo: 48 países entregam metas climáticas e China deve anunciar ainda hoje, diz Corrêa do Lago

Casual

De Goiana a Nova York: como Nathalia Tolentino levou o Cerrado à Fashion Week americana