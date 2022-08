Motociata, caminhada e comício: veja agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, em Minas Gerais e no Paraná, nesta quarta-feira, 24. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 8h30, faz caminhada na Vila Nova Esperança, em Curitiba (PR).

Endereço: Rua Ady lobo Sotto Maior, 38. Cajuru.

Às 10h30, participa da inauguração do Comitê de Ricardo Gomyde, candidato do PDT a governador do Paraná, em Curitiba (PR).

Endereço: Rua Augusto Severo, 265. Alto da Glória.

Às 15h30, participará da concentração na Carta Testamento e de caminhada da Praça da Alfândega até a Esquina Democrática, em Porto Alegre (PR).

Endereço: Rua dos Andradas (conhecida por Rua da Praia).

Jair Bolsonaro (PL):

A partir das 16h, participará de motociata e comício em Belo Horizonte (MG).

Endereço: Praça da Pampulha até a Praça da Liberdade, onde se encontrará com apoiadores e fará comício em ato de campanha.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Não tem agenda pública amanhã. Irá gravar para horário eleitoral.

Simone Tebet (MDB):

Às 10h30, participa de encontro na Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente, para assinatura do Termo de Compromisso “PROGRAMA PRESIDENTE AMIGO DA CRIANÇA” – Gestão 2023/2026, em São Paulo (SP).

Endereço: Rua Araguari, 835 - 7º andar, Vila Uberabinha, São Paulo, SP.

Às 15h, tem encontro com pesquisadores e acadêmicos de São Paulo (SP).

Endereço: Restaurante Varanda, rua General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista.

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

