Morte de pinguim após engolir máscara acende alerta em ambientalistas

A morte de um pinguim no litoral de São Paulo acendeu um alerta nos ambientalistas: a dos riscos causados pelos chamados “resíduos da pandemia”. Dois dias após o feriado de 7 de setembro, o animal foi encontrado morto, na Praia de Juquehy, em São Sebastião (SP), e a autópsia realizada apontou que havia uma máscara facial N95 enrolada em seu estômago.

O animal da espécie Pinguim-de-Magalhães foi encontrado pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) do Instituto Argonauta para Conservação Costeira e Marinha que foi acionada para recolher o pinguim. De acordo com informações da equipe técnica, ele estava muito magro e com muita areia em todo o corpo.

O Hugo Gallo Neto, presidente do Instituto Argonauta e o oceanógrafo, atenta para os problemas que estão sendo ocasionados pelo descarte inadequado de resíduos, em especial a esse tipo de lixo da pandemia.

“Nós já vínhamos alertando o aparecimento de máscara, e esse caso é a prova inequívoca de que esse tipo de resíduo causa mal e mortalidade também na fauna marinha, além da irresponsabilidade da pessoa que dispensa uma máscara em um lugar inadequado, pois é um lixo hospitalar com risco de contaminação de outras pessoas.”

Excesso de lixo

O Instituto Argonauta divulgou uma avaliação prévia da quantidade de lixo que foi encontrada nas praias do litoral norte, cujos dados irão constar na 23ª edição do Boletim do Lixo. Os dados sobre os resíduos nas praias durante o mês de setembro devem ser publicados na íntegra no próximo mês, no entanto, a bióloga Natalia Della Fina, responsável pelo estudo, observou que houve maior incidência nos resíduos no feriado prolongado, principalmente pelo aumento de número de pessoas nas praias durante o período.

O instituto tem registrado o descarte inadequado de aparatos de segurança. Do dia 16 de abril até o dia 13 de setembro deste ano, foram encontradas um total de 113 máscaras descartadas de forma incorreta nas praias do litoral norte de São Paulo. Segundo os especialistas, o pico de máscaras encontradas nas praias paulistas ocorreu durante o feriado prolongado, especificamente no dia 8 de setembro, onde foram encontradas 10 máscaras.