Morre o publicitário Sérgio Amado, ex-presidente do Grupo Ogilvy, aos 77 anos

Amado também presidiu a Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap) e foi country manager do WPP no país

Óbito: morre publicitário Sérgio Amado, aos 77 anos (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 13h57.

Morreu neste sábado, 4, o publicitário Sérgio Amado, conhecido por atuar durante 23 anos no grupo WPP, sendo 20 deles na liderança da agência Ogilvy. Aos 77 anos, ele deixa esposa, quatro filhos e oito netos.

Amado estava internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo. O velório acontecerá neste domingo, 5.

Homenagens de familiares e amigos, destacando sua grande trajetória no mundo publicitário, preenchem as redes sociais neste sábado.

O publicitário Nizan Guanaes escreveu:

"Sérgio Amado, meu amigo, se foi. Você foi o primeiro publicitário que eu conheci. Meu pai tinha um hospital e você cuidava da conta dele. Isso criou uma relação de amor entre nós. Veio para São Paulo e fez uma carreira brilhante, tornando-se um dos maiores líderes da indústria. Carismático, cheio de energia. Vai, meu Amado. Baiano não nasce: estreia. Baiano não morre: vai brilhar no céu."

Quem foi Sérgio Amado?

Nascido em Salvador, no dia 5 de fevereiro de 1948, Sergio Amado formou-se em Jornalismo, Ciências Sociais e História.

Iniciou a carreira como jornalista em 1969, mas, poucos anos depois, decidiu migrar para a publicidade, tornando-se redator na Vox Propaganda, também em Salvador. Em seguida, ingressou na filial baiana da Standard Ogilvy & Mather.

Em 1979, fundou a Divisão Associados, que mais tarde se uniu à Engenho Propaganda, originando a D&E. Essa, por sua vez, se fundiu com a DM9 Salvador em 1990, dando origem à DS 2000.

No ano seguinte, Amado mudou-se para São Paulo e tornou-se sócio da Denison Propaganda — agência que seria adquirida pela Standard Ogilvy & Mather em 1997, uma das redes globais do WPP que desde o ano 2000 adotou no Brasil a marca Ogilvy & Mather.

Naquele mesmo ano, ele assumiu a liderança da Ogilvy no Brasil até 2017, quando transferiu a presidência da rede para Fernando Musa.

Entre 2001 e 2003, presidiu a Associação Brasileira das Agências de Publicidade (Abap), fortalecendo sua reputação como um dos principais defensores da indústria de comunicação, marketing e mídia.

Durante sua gestão na Ogilvy, recebeu o Prêmio Caboré 2012 como Dirigente da Indústria da Comunicação.

Entre o início de 2018 e agosto de 2019, Sergio Amado atuou como country manager do WPP no Brasil, função que desde então é exercida por Stefano Zunino.

Com a mudança no comando da holding no país, Amado encerrou seu ciclo de 23 anos no WPP e se afastou do mercado publicitário.

Anos após deixar o WPP, em 2021, Amado retornou ao mercado publicitário ao aceitar o convite de Martin Sorrell para atuar como conselheiro da S4 Capital no Brasil. Os dois mantinham uma relação profissional de longa data — trabalharam juntos por 25 anos, período em que Sorrell liderava o WPP globalmente e Amado comandava a Ogilvy no país.

