Moraes rejeita preliminares das defesas e julgamento da trama golpista segue para o mérito

O ministro Luiz Fux marcou posição logo no início da fase de votos no julgamento da trama golpista como contraponto ao voto de Moraes.

Após o relator avisar que analisaria pedidos preliminares das defesas e, em seguida, iniciaria seu voto — sem, portanto, submetê-los aos demais integrantes da Primeira Turma —, Fux avisou que iria se manifestar separadamente os questionamentos dos advogados dos réus, que incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes do governo passado.