Moraes rejeita preliminares das defesas e julgamento da trama golpista segue para o mérito

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10h31.
Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 10h56.
O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a trama golpista que tem Jair Bolsonaro e outros sete réus como acusados, abriu seu voto nesta terça-feira, 9, afastando uma série de preliminares levantadas pelas defesas.
Essas preliminares são questões processuais que precisam ser analisadas antes do mérito — ou seja, antes de se discutir se os réus participaram ou não dos crimes. Elas tratam de pontos como a validade de provas, a competência do juiz para julgar o caso ou eventuais nulidades processuais.
Durante a leitura, Moraes destacou que muitas dessas alegações já haviam sido rejeitadas no momento do recebimento da denúncia e reforçou que não houve prejuízo às defesas.
Ao final, Moraes disse que todas as preliminares foram rejeitadas, algumas por unanimidade e outras por maioria, e reforçou que o julgamento seguirá para a análise do mérito, quando será discutida a participação dos réus na tentativa de golpe.
O ministro Luiz Fux marcou posição logo no início da fase de votos no julgamento da trama golpista como contraponto ao voto de Moraes.
Após o relator avisar que analisaria pedidos preliminares das defesas e, em seguida, iniciaria seu voto — sem, portanto, submetê-los aos demais integrantes da Primeira Turma —, Fux avisou que iria se manifestar separadamente os questionamentos dos advogados dos réus, que incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes do governo passado.