Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes rejeita preliminares das defesas e julgamento da trama golpista segue para o mérito

Relator destacou que alegações da defesa de Jair Bolsonaro já haviam sido rejeitadas e não houve prejuízo às defesas

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 10h31.

Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 10h56.

O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal sobre a trama golpista que tem Jair Bolsonaro e outros sete réus como acusados, abriu seu voto nesta terça-feira, 9, afastando uma série de preliminares levantadas pelas defesas.

Essas preliminares são questões processuais que precisam ser analisadas antes do mérito — ou seja, antes de se discutir se os réus participaram ou não dos crimes. Elas tratam de pontos como a validade de provas, a competência do juiz para julgar o caso ou eventuais nulidades processuais.

Durante a leitura, Moraes destacou que muitas dessas alegações já haviam sido rejeitadas no momento do recebimento da denúncia e reforçou que não houve prejuízo às defesas.

Os pontos de Alexandre de Moraes no julgamento de Jair Bolsonaro

  • Nulidade da delação de Mauro Cid – A defesa alegou que o acordo era inválido. Moraes lembrou que a colaboração premiada é reconhecida pelo STF como meio de prova, pode ser feita pela Polícia Federal e precisa ser homologada judicialmente. Além disso, destacou que a Procuradoria-Geral da República, mesmo tendo resistido inicialmente, acabou concordando com a delação.
  • Indeferimento de diligências sobre a minuta do golpe (Anderson Torres) – A acusação de cerceamento de defesa foi afastada porque a própria Google informou não ter como identificar quem publicou a chamada minuta do golpe. A defesa do ex-ministro, segundo Moraes, desistiu do pedido ao considerar a prova irrelevante.
  • Indeferimento de participação em depoimentos de outros núcleos (Braga Netto) – Moraes explicou que as ações foram divididas em diferentes processos e que não havia razão para permitir a presença das defesas em interrogatórios de réus de outros núcleos. Lembrou que testemunhas poderiam ter sido arroladas, mas não foram.
  • Violação ao sistema acusatório (Augusto Heleno) – As defesas alegaram que Moraes teria atuado como acusador. O ministro rebateu dizendo que o juiz pode e deve complementar provas, inclusive em benefício dos réus, e que o direito ao silêncio de Heleno foi respeitado.
  • Suspensão do processo por conexão com organização criminosa (Alexandre Ramagem) – A defesa pediu paralisação até julgamento de outro caso. Moraes afirmou que os processos não dependem um do outro e que não cabia suspender a ação.
  • “Document dump” – Advogados afirmaram que houve excesso de documentos anexados na reta final da instrução. Moraes disse que todo o material esteve disponível por meses e que não houve prejuízo.
  • Instauração do inquérito das milícias digitais – Contestação afastada com base em precedentes do STF que reconhecem a legalidade da abertura do inquérito.
  • Overcharging – Termo usado para alegar que a acusação foi “exagerada” nos crimes apontados. Moraes afirmou que os fatos descritos se enquadram nos tipos penais previstos.
  • Inépcia da inicial – A denúncia teria sido genérica. Para o relator, o texto do Ministério Público descreveu de forma clara a conduta dos acusados.
  • Ausência de justa causa – Defesas disseram que não havia indícios mínimos para a ação. Moraes sustentou que as provas reunidas são suficientes para manter o processo.
  • Competência do STF e da Primeira Turma – Já definida no recebimento da denúncia, por maioria de votos, vencido o ministro Luiz Fux, que defendia o julgamento no Plenário.
  • Violação da cadeia de custódia nas mensagens de Braga Netto – O general alegou que prints de conversas foram adulterados. Moraes destacou que ele próprio reconheceu as mensagens como verdadeiras, apenas dizendo que estavam “desconexas”.
  • Proibição de gravar acareação – A defesa reclamou de não poder registrar em vídeo o encontro entre Braga Netto e Mauro Cid. Moraes explicou que a medida buscou evitar pressões externas e que a audiência foi devidamente registrada em ata.
  • Falta de tempo para analisar o material da investigação – Os advogados afirmaram que não tiveram condições de avaliar o volume de arquivos juntados. Moraes rebateu lembrando que as provas principais estavam nos autos desde o início e que os novos arquivos, pedidos pelas próprias defesas, ficaram disponíveis por quatro meses — agora cinco — sem que nada relevante fosse usado nos autos.

Ao final, Moraes disse que todas as preliminares foram rejeitadas, algumas por unanimidade e outras por maioria, e reforçou que o julgamento seguirá para a análise do mérito, quando será discutida a participação dos réus na tentativa de golpe.

O ministro Luiz Fux marcou posição logo no início da fase de votos no julgamento da trama golpista como contraponto ao voto de Moraes.

Após o relator avisar que analisaria pedidos preliminares das defesas e, em seguida, iniciaria seu voto — sem, portanto, submetê-los aos demais integrantes da Primeira Turma —, Fux avisou que iria se manifestar separadamente os questionamentos dos advogados dos réus, que incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete ex-integrantes do governo passado.

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroSupremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de Moraes
Próximo

Mais de Brasil

Escalada de tom de Tarcísio fortalece candidatura, mas pode afastar moderados, dizem analistas

Defesa Civil emite alerta severo para 111 municípios de São Paulo devido ao risco de tempo seco

CPI do INSS: Lupi se defende e diz que falhou em dimensionar fraudes

STF retoma julgamento da trama golpista com esquema de segurança reforçado e medidas especiais

Mais na Exame

Carreira

Mais produtividade com o ChatGPT: use esses comandos e ative o modo ‘planner’ da ferramenta

Mercados

Empresa dos robôs que jogam bola, Unitree planeja IPO de US$ 7 bilhões na China

Inteligência Artificial

A rota de fuga da OpenAI: por que a criadora do ChatGPT cogita deixar a Califórnia

Future of Money

Fundos de criptomoedas perdem US$ 300 milhões em 1 semana, com Ethereum liderando queda