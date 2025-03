Moraes rejeita pedidos 'preliminares' da defesa antes de julgamento sobre denúncia do golpe no STF Primeira Turma do STF analisa se aceita tornar Bolsoanaro e sete aliados réus no processo

Alexandre de Moraes no primeiro dia de julgamento na Primeira Turma do STF sobre Bolsonaro e outros sete investigados (Flickr/ Supremo Tribunal Federal STF)