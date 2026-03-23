Moraes recebe Michelle no STF após PGR apoiar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro tem reunião marcada nesta segunda-feira, 23, com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em meio a pedidos para alteração do regime de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O encontro ocorrerá no gabinete de Moraes, relator do processo que resultou na condenação do ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. A agenda ocorre enquanto Bolsonaro permanece internado em um hospital em Brasília, onde está desde 13 de março.

Michelle já buscou o ministro em ocasiões anteriores com o mesmo objetivo: solicitar a transferência do marido para o regime domiciliar. Desde janeiro, Bolsonaro cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, unidade conhecida como Papudinha.

Nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou, pela primeira vez, parecer favorável ao pedido da defesa para que Bolsonaro cumpra prisão domiciliar. A manifestação foi encaminhada ao relator do caso no STF.

No documento, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou que “está positivada a necessidade da prisão domiciliar, ensejadora dos cuidados indispensáveis ao monitoramento, em tempo integral, do estado de saúde do ex-presidente, que se acha, comprovadamente, sujeito a súbitas e imprevisíveis alterações perniciosas de um momento para o outro”.

Possibilidade de alta nas próximas 24 horas

A internação ocorreu após diagnóstico de problemas pulmonares. De acordo com o boletim médico mais recente, divulgado também nesta segunda-feira, o quadro clínico apresenta evolução positiva.

Segundo o documento divulgado pelos médicos do hospital DF Star, em Brasília, o quadro é estável, com evolução clínica favorável e sem intercorrências. O tratamento inclui antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora.

A equipe médica informou que, se mantiver a evolução satisfatória, Bolsonaro deverá receber alta da UTI nas próximas 24 horas.

*Com informações da Agência O Globo.