Moraes e familiares prestam depoimento à PF sobre ataque no aeroporto em Roma

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou depoimento à Polícia Federal nesta segunda-feira, 24, sobre os ataques que ele sofreu no aeroporto internacional de Roma, na Itália, no dia 15 deste mês.

Também foram ouvidos sua mulher e seus filhos, que estavam com ele no momento em que as hostilidades ocorreram. As oitivas ocorreram na superintendência da PF em São Paulo.

A expectativa dos investigadores é que os vídeos do circuito de segurança do aeroporto sejam anexados à investigação nesta semana. A unidade da PF em Roma recebeu as imagens na quinta-feira, 20. Na sexta-feira, 21, a Autoridade Central italiana — órgão responsável pela cooperação internacional — solicitou à Justiça que os arquivos possam ser utilizados na investigação.

Na sexta-feira, 21, a PF pediu que um dos suspeitos de agressões e ofensas a Moraes entregue a íntegra de um vídeo gravado por ele no aeroporto. Para os investigadores, a curta duração das imagens cedidas pelo corretor de imóveis Alex Zanatta pode indicar que elas foram editadas ou cortadas. Sua defesa, no entanto, nega qualquer manipulação da gravação.

Foi encaminhado um ofício com a requisição ao advogado Ralph Tórtima Filho pela delegacia de Piracicaba (SP), onde Zanatta e outros dois familiares são investigados pelos crimes de calúnia contra funcionário público, injúria, perseguição e desacato supostamente praticados contra o ministro.

“O vídeo foi fornecido na sua íntegra. Conforme esclarecido em seu depoimento, Alex Zanatta disse que deu início às filmagens quando o Ministro Alexandre de Moraes chegou, vindo de dentro da sala VIP, e passou a fotografá-los. Estivesse Alex filmando antes, o mesmo apareceria com o celular mas mãos nas fotografias tiradas pelo Ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma prova incontroversa de que a gravação foi ofertada na sua plenitude, sem cortes e edições, reitere-se”, informou, em nota, o advogado.

Em representação à PF para apuração do episódio, Moraes relatou que estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19h quando Andréia Munarão se aproximou e deu início aos xingamentos. Em seguida, Roberto Mantovani Filho "passou a gritar e, chegando perto do meu filho, Alexandre Barci de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada".