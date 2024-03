Moraes derruba sigilo e divulga relatório final da PF sobre caso Marielle; veja na íntegra

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Morares, derrubou neste domingo, 24, o sigilo da ordem de prisão dos três suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) e o relatório final da Polícia Federal (PF) sobre a investigação também foram liberados.

Confira na íntegra a decisão de Moraes, o parecer da PGR sobre o caso, o relatório final da PF sobre as investigações.

Na manhã deste domingo, a PF deflagrou a operação Murder Inc., que mirou os supostos mandantes dos homicídios da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O deputado federal Chiquinho Brazão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio, foram presos.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A investigação avançou menos de uma semana após do STF homologar a delação premiada firmada por Ronniel Lessa, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República.

Tudo o que você precisa saber sobre o caso Marielle