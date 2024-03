Moraes convoca 1ª turma do STF para decidir sobre prisão de suspeitos de mandar matar Marielle

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fará uma sessão virtual nesta segunda-feira, 25, para decidir sobre as prisões preventivas do deputado Chiquinho Brazão, do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. A sessão começará à meia-noite de segunda-feira e vai até 23h59.

A operação da PF mirou o deputado federal Chiquinho Brazão (União-RJ) e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio Domingos Brazão, suspeitos de serem mandantes da morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, e o delegado Rivaldo Barbosa, que chefiou a Polícia Civil do Rio e teria atuado para protegê-los. Os três negam a acusação. Segundo investigadores, havia potencial risco de fuga e era necessário surpreender os envolvidos no caso.

Quem foi preso em operação que investiga quem mandou matar Marielle?

Domingos Brazão

Chiquinho Brazão

Rivaldo Barbosa

Mandados de busca e apreensão autorizados por Alexandre de Moraes

Ao todo, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O delegado Giniton Lages, chefe da Delegacia de Homicídios à época dos crimes, também é alvo de um mandado de busca e apreensão.