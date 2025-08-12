Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes autoriza visita de deputados a Daniel Silveira, mas mantém prisão e nega domiciliar

O STF continua a monitorar as movimentações de Daniel Silveira, com exigência de comunicação de todas as ações ao tribunal

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h52.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou ontem a visita do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), e dos deputados Capitão Alden (PL-BA) e Cabo Gilberto Silva (PL-PB) a Daniel Silveira. O parlamentar está preso na Colônia Agrícola Marco Aurélio Vergas Tavares de Mattos, localizada em Magé (RJ). Na semana passada, ele também foi autorizado a deixar o presídio para a realização de sessões de fisioterapia, após ter passado por uma cirurgia no joelho.

Negativa da prisão domiciliar humanitária

Moraes não autorizou, no entanto, a prisão domiciliar humanitária do ex-deputado. O pedido havia sido formalizado pela defesa dele depois da realização do procedimento cirúrgico. A medida também foi reforçada após um parecer do diretor do presídio informar ao STF que a unidade não tem estrutura física, equipamentos e equipe de saúde especializada para realizar o tratamento pós-operatório e fisioterapia para Silveira.

Em um parecer publicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou pela concessão de saídas temporárias, solução autorizada por Moraes na semana passada. O ministro assentiu ao comparecimento dele a uma clínica em Petrópolis (RJ) para o tratamento, desde que todas as movimentações sejam comunicadas ao STF e comprovadas no prazo máximo de 24 horas.

Decisão do ministro Luiz Fux sobre habeas corpus

Na semana passada, o ministro Luiz Fux também rejeitou um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Silveira, que solicitava a conversão da prisão em regime fechado para prisão domiciliar, com base em razões de saúde. O ex-deputado havia sido beneficiado por um indulto presidencial concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022, mas novas ordens de prisão foram expedidas após Silveira descumprir regras impostas, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de uso das redes sociais.

Acompanhe tudo sobre:Supremo Tribunal Federal (STF)Alexandre de MoraesPL — Partido Liberal

Mais de Brasil

Pesquisa revela que 75% dos brasileiros acreditam que tarifas de Trump têm motivação política

Rui Costa diz que Lula deve enviar projeto de lei ao Congresso para regular as big techs

Explosão em fábrica de Curitiba deixa ao menos um morto e oito desaparecidos; veja vídeo

Mais na Exame

Future of Money

Circle anuncia criação de blockchain próprio focado em 'dólar digital' USDC

Brasil

Pesquisa revela que 75% dos brasileiros acreditam que tarifas de Trump têm motivação política

Carreira

'Profissional mais afetado pela IA será aquele com diploma que pensava estar seguro', provoca CEO

Mercados

Ibovespa opera em forte alta após IPCA de julho vir abaixo da estimativa; BTG e Sabesp se destacam