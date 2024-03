Moradores de bairros de SP seguem sem energia elétrica após 48 horas

A Enel Distribuição São Paulo informou na manhã desta quarta-feira, 20, que o fornecimento de energia foi normalizado para todos os clientes que tiveram o serviço afetado na segunda-feira, 18, em função de danos provocados por terceiros na sua rede subterrânea. No entanto, há moradores que ainda relatam estar sem luz no imóvel.

É o caso da fisioterapeuta Gastone Sabino Tenório Lins, de 37 anos, que mora na Rua Martim Francisco, entre as ruas Jaguaribe e Canuto do Val, na Vila Buarque, região central da cidade, que permanece sem energia. "Estamos ainda sem luz. Em nenhum momento o fornecimento foi restabelecido. Já são mais de 45 horas sem energia. Agora, estamos sem água também."

Situação semelhante enfrenta o cineasta Gabriel Ferreira, de 27 anos, que permanece na mesma situação. O prédio onde reside entre as ruas Jaguaribe e Baronesa de Itu, também na Vila Buarque, permanece sem iluminação elétrica.

"Estamos sem energia e sem água. Recebemos o aviso que poderíamos ficar sem água e realmente aconteceu. Além de não poder cozinhar por ter fogão de indução, também não posso nem tomar uma banho de água fria, pois agora também estou sem água", lamenta o jovem.

"Na terça à noite, quando ainda tinha água, eu armazenei em algumas vasilhas para poder escovar os dentes de manhã. Só consegui escovar os dentes. Estou verificando agora se posso tomar banho na empresa onde trabalho", disse Ferreira.

Em razão da falta de energia, no início da tarde desta terça-feira, 19, o zelador informou para os moradores do prédio, onde Ferreira mora, que havia o risco também de faltar água. "Desde segunda-feira, a bomba para abastecer as caixas d’água não funcionava. Ela só funciona a base de energia elétrica. Com isso, agora estamos também sem água."

Na manhã desta quarta-feira, a Enel disse que a companhia segue trabalhando no local para atender alguns clientes que tiveram o fornecimento impactado ao longo da terça-feira durante os trabalhos para reparo e reconfiguração da rede elétrica subterrânea que atende a região.

"A empresa está realizando os últimos testes e seguirá disponibilizando geradores para atender alguns clientes, enquanto finaliza os reparos associados a esse trabalho de reconfiguração da rede", disse a empresa.

A falta de luz, registrada desde as 10h30 de segunda-feira, 18, afetou principalmente os bairros de Higienópolis, Bela Vista, Cerqueira César, Santa Cecília e Vila Buarque. O novo apagão atingiu cerca de 35 mil moradores, afetando hospitais, comércio e outras atividades.

Na manhã de terça-feira, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, cobrou a Enel sobre a capacidade de atuar nas concessões de distribuição de energia no Brasil. Na sexta-feira, dia 15, em outra ocorrência, o Aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade, teve pousos e decolagens interrompidos no dia após falha no abastecimento externo de energia elétrica.

Canais para falar com a Enel

- O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para pessoas com deficiência auditiva, o telefone é o 0800 77 28 626.

- Salve também a "Elena" nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela serve para ajudar a registrar falta de luz, pedir 2ª via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

- Por telefone: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

- Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo, CEP: 04794-00.