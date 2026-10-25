Ministros do TSE estão em reunião fechada após decisão de Zanin que prorrogou votação

RESUMO ＋ Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estão em reunião fechada após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin estender o horário de votação em todo o Brasil até as 19h, no horário de Brasília. A decisão criou dúvidas sobre a retomada das urnas desligadas às 17h; no Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) afirmou que os equipamentos não poderiam ser religados.

Os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) estão em reunião fechada para tratar da decisão do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Cristiano Zanin que estendeu o horário de votação até às 19h (horário de Brasília) em todo o Brasil.

A determinação gerou dúvidas sobre como retomar a votação nas seções eleitorais que já haviam encerrado os trabalhos às 17h e desligado as urnas eletrônicas.

No Distrito Federal, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) informou que não havia sido comunicado da decisão e que os equipamentos já tinham sido desligados, sem possibilidade de religamento.

Zanin atendeu aos pedidos da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, e do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

"Considerando a gravidades dos fatos narrados, que chegaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal em 16:23:49, da data de hoje, e diante da urgência na medida, determino prorrogação por até duas horas, até às 19h, horário de Brasília, do encerramento do recebimento dos votos em todas as seções do Brasil, cabendo ao TSE dar cumprimento", determinou o ministro.