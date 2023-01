Ministros do STF se reúnem com governadores para discutir ações após invasão

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) marcaram um encontro com os 27 governadores nesta segunda-feira, às 20h, na sede da Corte.

Devem participar a presidente da Corte, ministra Rosa Weber, e os ministros Luís Roberto Barroso e Dias Toffoli, que estão em Brasília.

O evento ocorrerá após a reunião de emergência convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para discutir medidas de segurança após atos golpistas na capital.

Mais cedo, os presidentes dos três poderes da República divulgaram nota conjunta de repúdio em resposta aos atos terroristas em Brasília na tarde de ontem. A nota foi divulgada após reunião nesta manhã, e é assinada por Luiz Inácio Lula da Silva (Presidente da República), Veneziano Vital do Rêgo (Presidente do Senado em Exercício, com a viagem do presidente Rodrigo Pacheco), Arthur Lira (Presidente da Câmara dos Deputados) e Rosa Weber (Presidente do Supremo Tribunal Federal).

O objetivo é sinalizar unidade dos poderes frente aos atos. "Estamos unidos para que as providências institucionais sejam tomadas, nos termos das leis brasileiras", diz o texto.