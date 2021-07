Ministro Rogério Marinho passa por cirurgia de emergência na Bahia

O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, precisou passar por uma cirurgia de emergência na madrugada deste sábado (17), em Teixeira de Freitas, no sul da Bahia. Ele teve um mal-estar no começo da noite de ontem (16) ao chegar em Porto Seguro (BA), onde passaria férias com a família.

Após exames na própria cidade praiana, foi diagnosticado com uma obstrução arterial e transferido para um hospital maior no município vizinho.

"Amigos, tive um mal-estar na noite passada quando chegava em Porto Seguro para férias com a família. Fiz exames e foi diagnosticada uma obstrução arterial. Na madrugada, passei por uma angioplastia para colocação de stent. Estou bem e espero receber alta nas próximas horas", publicou o ministro há pouco no twitter.