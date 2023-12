Salário mínimo 2024: ministro confirma qual será o valor de aumento; veja quando entra em vigor

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou na quinta-feira, 21, que o salário mínimo a partir do 1º de janeiro de 2024 será de R$ 1.412. A informação foi dada durante uma entrevista coletiva sobre o balanço das ações da pasta no primeiro ano de governo.

O valor deve ser confirmado pelo governo em um decreto. Pela nova regra, o Planalto não precisará negociar com o Congresso o novo valor. A alta será de R$ 92, aumento de 6,97% em relação ao valor de 2023. Hoje, o mínimo é de R$ 1.320.

Marinho destacou que a política de valorização do mínimo, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é uma das grandes vitórias da pasta em 2023 e destacou que se os governos Temer e Bolsonaro não tivessem descontinuado a medida, o valor para o próximo ano seria maior.

"Se não tivesse existido as políticas iniciadas em 2005 pelo primeiro governo Lula, o salário mínimo seria de R$ 742 hoje. Caso os governos antecessores não tivesse descontinuado a valorização, o mínimo do próximo ano seria R$ 1.492. Isso é para ter dimensão da capacidade de dimensão", disse.

De acordo com a lei, a política de valorização do salário mínimo é composta pela soma de dois índices, o Índice Nacional de Preço dos Consumidores (INPC) dos últimos 12 meses até novembro e o produto interno bruto (PIB) consolidado de dois anos anteriores.

O aumento anunciado por Marinho é o mesmo calculado por economistas consultados pela EXAME. Segundo o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto, o salário mínimo será de R$ 1.411,95, em 2024, arredondado para R$ 1.412. O efeito fiscal sobre as despesas indexadas será de R$ 35 bilhões anualizados. No orçamento federal enviado no Congresso, o governo havia estimulado que o mínimo seria de R$ 1.421.

Qual valor do salário mínimo para 2024?

O salário mínimo de 2024 será de R$ 1.412, segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Quando começa a valer o salário mínimo de R$1412?

O novo valor será considerado a partir de 1º de janeiro de 2024.

Fórmula de reajuste anual do salário mínimo

O reajuste anual do salário mínimo será composto pela soma do:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em 12 meses até novembro;

Índice de crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) dos dois anos anteriores.

No entanto, se o PIB dos dois anos anteriores apresentar um desempenho negativo, o reajuste será aplicado somente conforme a inflação.

Essa nova política valerá até que outra lei a modifique.

Histórico do salário mínimo no Brasil de 1994 a 2023

Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o histórico do salário-mínimo entre 1994 e 2023 foi nos seguintes valores:

2023: R$ 1.302 em janeiro - aumento de 7,5% / R$ 1.320 a partir de maio - aumento de 1,4%

2022: R$ 1.212 - aumento de 10,18%

2021: R$ 1.100 - aumento de 5,26%

*Segundo ajuste 2020: R$ 1.045 - aumento de 0,58%

Jan 2020: R$ 1039 - aumento de 4,11%

2019: R$ 998 - aumento de 4,61%

2018: R$ 954 - aumento de 1,81%

2017: R$ 937 - aumento de 6,48%

2016: R$ 880 - aumento de 11,68%

2015: R$ 788 - aumento de 8,84%

2014: R$ 724 - aumento de 6,78%

2013: R$ 678 - aumento de 9%

2012: R$ 622 - aumento de 14,13%

2011: R$ 545 - aumento de 5,88%

2010: R$ 510 - aumento de 9,68%

2009: R$ 465 - aumento de 12,05%

2008: R$ 415 - aumento de 9,21%

2007: R$ 380 - aumento de 8,57%

2006: R$ 300 - aumento de 16,67%

2005: R$ 260 - aumento de 15,38%

2004 :R$ 260 - aumento de 8,33%

2003; R$ 240 - aumento de 20%

2002: R$ 200 - aumento de 11,11%

2001: R$ 180 - aumento de 19,21%

2000: R$ 151 - aumento de 11,03%

1999: R$ 136 - aumento de 4,62%

1998: R$ 130 - aumento de 8,33%

1997: R$ 120 - aumento de 7,14%

1996: R$ 112 - aumento de 12%

1995: R$ 100 - aumento de 42,86%

1994: R$ 70 - aumento de 8,04%

1994: R$ 64,79

Quem tem direito de receber salário mínimo

O valor do salário mínimo vale para todos os trabalhadores, da iniciativa pública ou privada e em todos os lugares do Brasil. Para quem trabalha uma jornada menor, vale o valor dividido por hora trabalhada.

Além de trabalhadores da iniciativa privada, o salário mínimo impacta também o setor público. Aposentados que ganham o salário mínimo via INSS, além de beneficiários de programas como o BPC e funcionários públicos que ganham o mínimo também têm o valor reajustado de acordo com a lei.

Os estados também podem ter salários mínimos locais e pisos salariais por categoria maiores do que o valor fixado pelo governo federal, desde que não sejam inferiores ao valor do piso nacional.

