Ministro de Minas e Energia fará pronunciamento em meio à crise hídrica

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fará um pronunciamento nesta terça-feira, às 20h30, em rede nacional de televisão e rádio, com duração de 5 minutos e 47 segundos, informou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em nota, sem dar detalhes.

Entenda como as decisões do Planalto, da Câmara e do Senado afetam seus investimentos. Assine a EXAME.

O pronunciamento ocorre enquanto o governo vem lançando diversas medidas para garantir o abastecimento de energia elétrica do país, em meio à maior crise hídrica em mais de 90 anos nos reservatórios de hidrelétricas, principal fonte de eletricidade do Brasil.

Na manhã desta terça-feira, houve uma reunião da Creg, câmara criada para buscar medidas de garantia do suprimento de energia do Brasil, com a presença do ministro. Na parte da tarde, a pasta informou que deverá ocorrer coletiva de imprensa sobre o tema.

Na noite de segunda-feira, o Ministério de Minas e Energia informou que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) concluiu que medidas tomadas recentemente para alívio no cenário de geração de energia têm feito com que as projeções indiquem o atendimento da carga nos cenários avaliados até novembro deste ano, quando se espera que a temporada de chuvas comece a aliviar a situação dos reservatórios das hidrelétricas.