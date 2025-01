Ministro de Minas e Energia busca investimentos da ADNOC em gás e fertilizantes no Brasil

O Ministro de Minas e Energia do Brasil, Alexandre Silveira, reuniu-se nesta sexta-feira, 10 de janeiro, com o Diretor Executivo da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Khaled Salmeen, para debater oportunidades de investimentos nos setores de fertilizantes e gás no Brasil.

Durante a reunião, Silveira discutiu a possível participação da ADNOC no leilão de gás previsto para 2025 pela PPSA (Pré-Sal Petróleo S.A.), atualmente em fase de estruturação. Este leilão é uma das iniciativas do governo para gerar divisas destinadas a investimentos em saúde e educação.

Em declaração, o ministro destacou a importância de parcerias internacionais para o desenvolvimento do setor agrícola brasileiro. “Sob a liderança do presidente Lula, estamos trabalhando para reduzir a dependência de importação de fertilizantes, fortalecendo o agronegócio brasileiro, gerando divisas e mais oportunidades para brasileiras e brasileiros", afirmou.

Produção de fertilizantes e programa "Gás Para Empregar"

A ADNOC, com vasta experiência no setor energético e de refino, foi apontada como um potencial parceiro na expansão da capacidade produtiva de fertilizantes no Brasil. O setor é crucial para o agronegócio brasileiro, que busca maior segurança no fornecimento desses insumos, em resposta à crescente demanda interna e à relevância do país no mercado global de alimentos.

Outro ponto central da agenda foi o programa "Gás Para Empregar", iniciativa do governo brasileiro para impulsionar a geração de empregos e o desenvolvimento econômico. O projeto utiliza o gás natural como uma ferramenta estratégica e está atraindo investidores globais.

A expertise da ADNOC em projetos de gás foi destacada como um trunfo para fortalecer o setor energético nacional.