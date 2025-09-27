Ministro da Saúde socorre passageira em voo; 'Médico é médico 24 horas por dia', diz Padilha

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, socorreu pessoalmente uma passageira que desmaiou em um avião momentos antes da decolagem em Brasília, com destino para o Rio de Janeiro.

Médico de formação, o ministro socorreu a mulher após pedido de ajuda do marido dela. No atendimento, Padilha constatou que o desmaio ocorreu por conta de uma hipoglicemia. Ele pediu a ajuda de outra passageira para conseguir uma bala para a paciente. O voo seguiu normalmente e o ministro viajou o percurso ao lado da mulher, monitorando a situação.

Nos Stories de seu Instagram, Padilha comentou: "Deu tudo certo. Médico é médico 24 horas por dia".

A cantora Mari Jasca, que também estava no mesmo avião, compartilhou uma foto com Padilha e disse: "Nosso ministro da Saúde é o máximo. Padilha socorreu uma passageira com o maior amor do mundo."

Vídeos com o atendimento do ministro repercutiram nas redes sociais. O deputado Alencar Santana (PT-SP) compartilhou o momento em vídeo publicado no X.