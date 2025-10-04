Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ministro da Saúde atualiza para 127 o número de casos de intoxicação por metanol

Alexandre Padilha anuncia aquisição de antídotos; suspeitas começaram em São Paulo e já se espalham por 12 estados

Alexandre Padilha, ministro da Saúde: “Já se tinha um protocolo do etanol farmacêutico como antídoto reconhecido do metanol e agora traremos o fomepizol como complemento” (Valter Campanato/Agência Brasil)

Alexandre Padilha, ministro da Saúde: “Já se tinha um protocolo do etanol farmacêutico como antídoto reconhecido do metanol e agora traremos o fomepizol como complemento” (Valter Campanato/Agência Brasil)

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 12h13.

Tudo sobreMinistério da Saúde
Saiba mais

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualizou neste sábado, 4, para 127 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas adulteradas. Segundo o ministro, o governo já adquiriu antídotos para enfrentar a crise: 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil tratamentos de fomepizol importados do Japão.

“Já se tinha um protocolo do etanol farmacêutico como antídoto reconhecido do metanol e agora traremos o fomepizol como complemento”, afirmou o ministro em coletiva de imprensa realizada no Piauí.

Até o momento, foram registradas 12 mortes — uma confirmada em São Paulo e outras 11 em investigação (oito também em SP, além de ocorrências em Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul). A lista de estados com notificações cresceu nesta sexta-feira, com registros também na Bahia, no Paraná e no Distrito Federal. Em Goiás, a Secretaria de Saúde confirmou uma suspeita no município de Guarinos.

Além do anúncio, Padilha cumpre agenda em Teresina, onde visita as instalações do Hospital Getúlio Vargas (HGV) e participa de cerimônia pelos 1 milhão de atendimentos do Programa Piauí Saúde Digital. O ministro também deve anunciar novos investimentos na rede de saúde local.

Acompanhe tudo sobre:Ministério da SaúdeMetanolAlexandre Padilha

Mais de Brasil

Brasil investe US$ 56,27 bilhões para modernizar indústria

Volume de debêntures de infraestrutura supera orçamento do BNDES, diz presidente da Abdib

Quantas horas dura a prova do CNU? Tem redação na 1ª fase? Veja os detalhes

O que é proibido levar para o CNU 2025? Saiba o que pode e o que não pode no dia da prova

Mais na Exame

Guia de Investimentos

Curva de Phillips: o que é e como funciona

Casual

Conheça as canetas tinteiro usadas pelos autores mais famosos do mundo

ESG

Surto de metanol: brecha na lei de reciclagem facilita adulteração de bebidas, diz Abrabe

Future of Money

Privacidade: o verdadeiro desafio do blockchain na era digital