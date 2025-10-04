Ministro da Saúde atualiza para 127 o número de casos de intoxicação por metanol

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, atualizou neste sábado, 4, para 127 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol após o consumo de bebidas adulteradas. Segundo o ministro, o governo já adquiriu antídotos para enfrentar a crise: 12 mil ampolas de etanol farmacêutico e 2,5 mil tratamentos de fomepizol importados do Japão.

“Já se tinha um protocolo do etanol farmacêutico como antídoto reconhecido do metanol e agora traremos o fomepizol como complemento”, afirmou o ministro em coletiva de imprensa realizada no Piauí.

Até o momento, foram registradas 12 mortes — uma confirmada em São Paulo e outras 11 em investigação (oito também em SP, além de ocorrências em Pernambuco, Bahia e Mato Grosso do Sul). A lista de estados com notificações cresceu nesta sexta-feira, com registros também na Bahia, no Paraná e no Distrito Federal. Em Goiás, a Secretaria de Saúde confirmou uma suspeita no município de Guarinos.

Além do anúncio, Padilha cumpre agenda em Teresina, onde visita as instalações do Hospital Getúlio Vargas (HGV) e participa de cerimônia pelos 1 milhão de atendimentos do Programa Piauí Saúde Digital. O ministro também deve anunciar novos investimentos na rede de saúde local.