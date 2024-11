Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancela viagem à Europa a pedido de Lula

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, permanecerá em Brasília na próxima semana para tratar de temas prioritários da política econômica nacional, atendendo a um pedido do presidente Lula.

A decisão implica o cancelamento da viagem oficial à Europa, marcada para começar na segunda-feira, 4. Segundo a Assessoria Especial de Comunicação Social do Ministério da Fazenda, a agenda internacional será retomada em uma nova data, ainda a ser definida.

O cancelamento ocorre em meio a pressões internas sobre medidas fiscais e de controle da inflação, temas centrais da atual gestão econômica.

A agenda europeia de Haddad incluía encontros com investidores e autoridades financeiras para discutir oportunidades de investimento e apresentar avanços da economia brasileira, mas a manutenção do foco em questões internas foi priorizada.

Agenda econômica nacional no foco do governo

O contexto reflete a orientação do governo em centralizar esforços na agenda doméstica, especialmente diante de debates sobre a reforma tributária e a implementação de medidas para garantir o equilíbrio fiscal. A decisão destaca o compromisso do governo em assegurar que as questões econômicas prioritárias avancem com maior proximidade das lideranças do Executivo.