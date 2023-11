Ministro da Educação descarta cancelar Enem após vazamento de imagens da prova

O ministro da Educação, Camilo Santana, descartou nesta segunda-feira, 6, um risco de cancelamento da primeira fase do Exame Nacional do Ensino Médio, realizado neste domingo.

O Inep acionou a Polícia Federal para investigar a imagem de uma prova que circulou nas redes sociais. A foto mostra a página do tema da redação, com os respectivos textos motivacionais. Questionado se havia um risco de cancelamento, Camilo Santana afirmou que "de forma alguma".

O balanço de ocorrências do Ministério da Justiça no painel de "dados operacionais" do exame também mostrou que 15 pessoas foram presas e a apreensão de aparelhos celulares utilizados em fraudes. O ministro afirmou que foram "ocorrências pontuais" e que a PF está investigando para dar uma resposta.

— Foram ocorrências pontuais. Todas as ocorrências estão sendo investigadas pela PF para dar uma resposta — afirmou, completando: — Balanço geral foi positivo, e todas as questões estão sendo investigadas pela PF, que apresentará para o MEC. Ontem tivemos duas diligências em relação às imagens circuladas. A PF continua apurando e fazendo as investigações necessárias para identificar qualquer tipo de ilícito. Ontem mais de 4 mil pessoas foram desclassificadas, 15 adultos foram presos. Portanto, consideramos que foi um dia positivo na realização da primeira etapa do Enem.

A redação do Enem 2023 foi sobre "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil". Por meio da assessoria de imprensa, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que, ao identificar qualquer tipo de irregularidade como parece ter acontecido, é procedimento padrão avisar a Polícia Federal para a apuração dos fatos.

Pela manhã, Camilo Santana se reuniu com o presidente Lula, no Palácio do Planalto, para tratar sobre refinanciamento de dívidas para alunos financiados pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). A proposta prevê desconto de até 100% em juros e multas.

Inep aciona PF após imagem do caderno de provas do Enem circular em redes sociais

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) acionou, na tarde deste domingo (5), a Polícia Federal para investigar a imagem de uma prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 que circula nas redes sociais e em grupos do WhatsApp.

A assessoria de imprensa do Inep confirmou a reprodução da imagem e a medida adotada. “Supostas imagens da prova do Enem passaram a circular nas redes sociais, depois do início da aplicação do exame. Acionamos a Polícia Federal que está investigando para tomar as providências cabíveis”, informou.

A imagem reproduzida na internet mostra a página 19 do caderno de provas do tipo 3, branco. Na fotografia, há o tema da redação: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”, bem como instruções aos candidatos para redigirem a dissertação, como número de linhas da folha, uso de caneta preta e penalidade com nota zero quando houver fuga do tema proposto. A imagem mostra ainda quatro textos de apoio relacionados ao tema proposto.