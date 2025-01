Ministro da Defesa reforça apoio às investigações do 8/1: "Essa será a grande festa"

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, afirmou "sonhar" com o fim dos inquéritos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e a prisão de todos os culpados. A declaração foi feita após um evento do governo que marcou os dois anos desde os ataques às sedes dos Três Poderes.

“O evento que eu sonho é quando a gente tiver feito um evento encerrado os inquéritos, todos os culpados presos. Essa vai ser a grande festa”, disse Múcio ao jornal O Globo. O ministro destacou que a conclusão das investigações será uma vitória para o país: “O ruim é ficar (assim): no meio de nós quatro, tem um bandido.”

Múcio e o papel das Forças Armadas

Durante o evento, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o trabalho de José Múcio e a presença dos três comandantes das Forças Armadas.

“Quero agradecer a José Múcio (ministro da Defesa), que trouxe os três comandantes das Forças Armadas para mostrar a esse país que a gente quer construir as Forças Armadas com o propósito de defender a soberania nacional”, afirmou Lula.

Múcio também abordou as investigações que indiciaram o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 39 pessoas pela tentativa de golpe de Estado. Ele garantiu que as Forças Armadas estão comprometidas com a apuração dos fatos:

Compromisso com a verdade e cautela com acusações

“Interessa às Forças, mais do que ninguém, que sejam apuradas. Ruim é ficar: ‘Aqui dentro tem um suspeito’”, disse Múcio. O ministro ressaltou a importância de evitar acusações injustas e afirmou que as Forças Armadas apoiam as denúncias fundamentadas.

“Para as Forças é fundamental, precisamos virar essa página”, concluiu Múcio, destacando que encerrar os inquéritos é essencial para preservar a confiança na instituição militar.