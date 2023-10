Ministério dos Transportes realiza evento na B3 para apresentar PAC a investidores

O Ministério dos Transportes realiza nesta quinta-feira, 19, o Brasil Transport Invest, evento com investidores, construtoras e concessionárias, na sede da B3, a bolsa de valores brasileira, em São Paulo. A iniciativa faz parte do esforço do governo federal para "vender" as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) à iniciativa privada.

O ministro Renan Filho vai apresentar o portfólio de rodovias com previsão de investimentos públicos e privados dentro do Novo PAC, além de detalhar a nova política pública de concessão de rodovias brasileiras. A versão atualizada do Programa Nacional de Segurança e Sinalização Rodoviária (Programa BR Legal 2) também será abordada.

Em setembro, o governo realizou uma versão do evento em Portugal com objetivo de atrair investimento estrangeiro para a infraestrutura nacional. A maioria dos modais de transporte com obras previstas no PAC será financiada com recursos do setor privado, com destaque para ferrovias e aéreo. A exceção será no modal de hidrovias, com financiamento integral do poder público.



Além do ministro, participam do evento, o secretário-executivo do Ministério dos Transportes, George Santoro; a secretária nacional de Transporte Rodoviário, Viviane Esse; e representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), da Infra S.A., do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e do Programa de Parcerias de Investimento (PPI) da Casa Civil.

Novo PAC prevê mais de 600 obras no eixo de transporte

Lançada em agosto, a terceira versão do programa promete investimentos de R$ 1,7 trilhão em todo o país, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. O eixo de Transporte eficiente e sustentável, que abarca os projetos que serão apresentados pela pasta no evento desta quinta, tem uma estimativa de R$ 349 bilhões em investimentos em mais de 600 projetos. Apenas para o modal rodoviário estão previstas 269 obras.