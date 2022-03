Ministério da Saúde recomenda 4ª dose em idosos a partir de 80 anos

O Ministério da Saúde confirma a recomendação para aplicar a quarta dose de vacina contra a covid-19 em idosos a partir de 80 anos. Como O Globo antecipou, o intervalo mínimo será de quatro meses a partir do reforço, com preferência para a vacina da Pfizer. A nota técnica, obtida pela reportagem, será publicada no site da pasta na tarde desta quarta-feira.

Além da Pfizer, vacinas de vetor viral poderão ser aplicadas. São os casos da AstraZeneca e da Janssen. A Coronavac não figura entre as opções recomendadas por induzir uma menor produção de anticorpos. Com a publicação do documento, a pasta dá aval à aplicação dessa segunda dose de reforço em estados e em municípios.

A nota técnica é assinada pela secretária Extraordinária de Enfrentamento à Covid-19, Rosana Leite de Melo, e pelo diretor de Programa da Secovid, Danilo de Souza Vasconcelos.