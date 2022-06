Ministério da Saúde libera quarta dose de vacina contra covid-19 para pessoas a partir de 50 anos

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou nesta quinta-feira a liberação da quarta dose de vacina contra covid-19 para maiores 50 anos. De acordo com ele, o país tem vacina o suficiente para avançar no segundo reforço para esta faixa etária. O plano da pasta de recomendar a aplicação da quarta dose foi adiantado ontem pelo O Globo

Após evento de assinatura da portaria que regulamenta a telessaúde no Brasil, Queiroga admitiu aumento no número de casos de covid-19 no país e atribuiu o fato às medidas de flexibilização.

"Já avançamos na primeira dose de reforço, a segunda dose de reforço já está autorizada acima de 60 anos pelo Ministério da Saúde, e vamos ampliar para acima de 50 anos. Nós temos vacinas, o governo federal se preparou para isso. Temos nos últimos 15 dias uma média móvel de óbitos inferior a 120 casos por dia. Há, é claro, um aumento de casos, porque houve uma maior flexibilização. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo", afirmou o ministro.

Até o momento, a quarta dose é liberada para pessoas acima de 60 anos e imunossuprimidos. A ampliação da quarta dose para novos públicos segue o que já vem sendo adotado por algumas localidades, como o estado do Mato Grosso do Sul e a prefeitura de Manaus. Em Teresina o cronograma é ainda mais acelerado, prevendo imunização com a quarta dose para pessoas acima de 40 anos.

Questionado sobre a possibilidade de editar uma medida para recomendar uso de máscara em locais fechados, o ministro afirmou que a pasta não pode impor o uso da proteção.

"A máscara é um direito de cada um fazer o uso dela. Nós não impedimos que as pessoas usem máscara, agora impor o seu uso, além de não funcionar, é muito difícil de fiscalizar", disse.

(Agência O Globo)

