Ministério da Saúde confirma 41 casos de intoxicação por metanol e 8 mortes em todo o Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quarta-feira, 15, 41 casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas em todo o país.

O balanço atualizado aponta ainda 107 casos sob investigação em diferentes estados.

Oito mortes foram confirmadas: seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco.

Outros dez óbitos seguem em investigação, sendo 4 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Paraná.

Distribuição dos casos confirmados de intoxicação por metanol

A maioria dos casos confirmados ocorreu em São Paulo, com 33 casos confirmados e 57 ainda em investigação. O estado concentra 60,81% das notificações.

Até a última atualização, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado casos confirmados.

Agora, o estado de Pernambuco também confirmou casos por esse tipo de intoxicação.

Com isso, os números de casos confirmados são: 33 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul.

Investigação dos casos em diferentes estados

São Paulo investiga 57 possíveis casos, Pernambuco, 31, Rio de Janeiro, 6, Mato Grosso do Sul, 4, Piauí, 3, Rio Grande do Sul, 3, Alagoas, 1, Goiás, 1, e Paraná, 1.

Segundo o Ministério da Saúde, as atualizações dos dados sobre intoxicação por metanol são divulgadas às segundas, quartas e sextas-feiras, após às 17h, durante o funcionamento da Sala de Situação da pasta.