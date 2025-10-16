Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Ministério da Saúde confirma 41 casos de intoxicação por metanol e 8 mortes em todo o Brasil

São Paulo lidera com 33 casos confirmados de intoxicação por metanol, seguidos por Pernambuco

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10h36.

O Ministério da Saúde confirmou, nesta quarta-feira, 15, 41 casos de intoxicação por metanol relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas em todo o país.

O balanço atualizado aponta ainda 107 casos sob investigação em diferentes estados.

Oito mortes foram confirmadas: seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco.

Outros dez óbitos seguem em investigação, sendo 4 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 na Paraíba e 1 no Paraná.

Distribuição dos casos confirmados de intoxicação por metanol

A maioria dos casos confirmados ocorreu em São Paulo, com 33 casos confirmados e 57 ainda em investigação. O estado concentra 60,81% das notificações.

Até a última atualização, apenas os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul haviam registrado casos confirmados.

Agora, o estado de Pernambuco também confirmou casos por esse tipo de intoxicação.

Com isso, os números de casos confirmados são: 33 em São Paulo, 4 no Paraná, 3 em Pernambuco e 1 no Rio Grande do Sul.

Investigação dos casos em diferentes estados

São Paulo investiga 57 possíveis casos, Pernambuco, 31, Rio de Janeiro, 6, Mato Grosso do Sul, 4, Piauí, 3, Rio Grande do Sul, 3, Alagoas, 1, Goiás, 1, e Paraná, 1.

Segundo o Ministério da Saúde, as atualizações dos dados sobre intoxicação por metanol são divulgadas às segundas, quartas e sextas-feiras, após às 17h, durante o funcionamento da Sala de Situação da pasta.

Acompanhe tudo sobre:MetanolBrasilMinistério da Saúde

Mais de Brasil

Barroso tem queda de pressão e é atendido em hospital de Brasília

Governo cria nova faixa etária para conteúdos audiovisuais e aplicativos de celular

Alcolumbre cancela sessão do Congresso que analisaria vetos de Lula à lei de licenciamento ambiental

Polícia da Bahia faz operação contra esquema de adulteração de combustível e lavagem de dinheiro

Mais na Exame

Marketing

Uber e Livelo dão passagens, hospedagem e ingresso para o show final da Tardezinha

Brasil

Barroso tem queda de pressão e é atendido em hospital de Brasília

Mercados

Ibovespa da renda fixa: B3 lança índice Tesouro Selic para acompanhar títulos públicos

Mundo

Protesto da Genração Z no Peru deixa um morto e mais de 100 feridos