Ministério da Saúde aponta 195 notificações de intoxicação por metanol: veja quais os estados

Metanol: a intoxicação é uma emergência médica de extrema gravidade (Getty Images/Getty Images)
Agência de notícias
Publicado em 4 de outubro de 2025 às 19h31.
O Ministério da Saúde confirmou neste sábado, 4, o aumento para 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica.
Desse total, 14 casos já estão confirmados e outros 181 ainda estão em investigação. Do total de registros, 83% dos casos estão concentrados em São Paulo, incluindo todos os confirmados até o momento.
Das notificações, 13 são de óbitos: até o fechamento desse balanço, havia um óbito confirmado em São Paulo e outros 12 sendo investigados: sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul.
Na tarde deste sábado, entretanto, o governo de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação causada pelo metanol, de um homem de 46 anos.
O balanço foi feito com base nas notificações informadas até as 16 horas para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).
A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), marcas e fabricantes se posicionaram em relação aos recentes casos envolvendo intoxicação por metanol devido a bebidas adulteradas. Em carta aberta, a entidade disse repudir a prática de falsificação de destilados e prestou solidariedade às vítimas.
“A falsificação não é um acidente, é um crime que afeta consumidores, comerciantes idôneos e fabricantes de produtos originais”, afirmam ABBD, fabricantes e marcas, dizendo que é papel do Estado garantir a fiscalização adequada e punir severamente criminosos.
Segundo o documento, as organizações continuam colaborando com as autoridades e ampliaram campanhas para orientar consumidores e estabelecimentos a verificarem a procedência das bebidas. “Estamos promovendo ações como o Programa Bebida Segura, engajando bares, restaurantes e pontos de venda.”
A ABBD, fabricantes e marcas enfatizam que vender produto falsificado também é crime e orientam que todos os “estabelecimentos adquiram bebidas exclusivamente de revendedores homologados pelos fabricantes, assegurando que o produto comercializado seja legítimo, seguro e produzido dentro da lei.”
Assinam a carta, além da associação, as empresas Diageo, Pernod Ricard, Bacardi, Suntory Global Spirits, Johnnie Walker, Tanqueray, Chivas Regal, Ballantine’s, Jim Beam, Absolut, Orloff, Passport Scotch, Smirnoff, Jameson e White Horse.