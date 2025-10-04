Ministério da Saúde aponta 195 notificações de intoxicação por metanol: veja quais os estados

O Ministério da Saúde confirmou neste sábado, 4, o aumento para 195 notificações de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica.

Desse total, 14 casos já estão confirmados e outros 181 ainda estão em investigação. Do total de registros, 83% dos casos estão concentrados em São Paulo, incluindo todos os confirmados até o momento.

Das notificações, 13 são de óbitos: até o fechamento desse balanço, havia um óbito confirmado em São Paulo e outros 12 sendo investigados: sete em São Paulo, três em Pernambuco, um na Bahia e outro no Mato Grosso do Sul.

Na tarde deste sábado, entretanto, o governo de São Paulo confirmou a segunda morte por intoxicação causada pelo metanol, de um homem de 46 anos.

O balanço foi feito com base nas notificações informadas até as 16 horas para o Centro de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS).

Óbitos

Bahia: 1 óbito suspeito

Mato Grosso do Sul: 1 óbito suspeito

Pernambuco: 3 óbitos suspeitos

São Paulo: 1 óbito confirmado e 7 óbitos suspeitos

Casos

São Paulo: 14 casos confirmados e 148 suspeitos

Pernambuco: 11 casos suspeitos

Mato Grosso do Sul: 5 casos suspeitos

Paraná: 3 casos suspeitos

Goiás: 2 casos suspeitos

Rio Grande do Sul: 2 casos suspeitos

Bahia: 2 casos suspeitos

Distrito Federal: 1 caso suspeito

Espírito Santo: 1 caso suspeito

Minas Gerais: 1 caso suspeito

Mato Grosso: 1 caso suspeito

Rondônia: 1 caso suspeito

Piauí: 1 casos suspeito

Rio de Janeiro: 1 caso suspeito

Paraíba: 1 caso suspeito

Total

1 óbito confirmado e 12 suspeitos

14 casos confirmados e 181 suspeitos

‘Falsificação não é acidente, é crime’

A Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), marcas e fabricantes se posicionaram em relação aos recentes casos envolvendo intoxicação por metanol devido a bebidas adulteradas. Em carta aberta, a entidade disse repudir a prática de falsificação de destilados e prestou solidariedade às vítimas.

“A falsificação não é um acidente, é um crime que afeta consumidores, comerciantes idôneos e fabricantes de produtos originais”, afirmam ABBD, fabricantes e marcas, dizendo que é papel do Estado garantir a fiscalização adequada e punir severamente criminosos.

Segundo o documento, as organizações continuam colaborando com as autoridades e ampliaram campanhas para orientar consumidores e estabelecimentos a verificarem a procedência das bebidas. “Estamos promovendo ações como o Programa Bebida Segura, engajando bares, restaurantes e pontos de venda.”

A ABBD, fabricantes e marcas enfatizam que vender produto falsificado também é crime e orientam que todos os “estabelecimentos adquiram bebidas exclusivamente de revendedores homologados pelos fabricantes, assegurando que o produto comercializado seja legítimo, seguro e produzido dentro da lei.”

Assinam a carta, além da associação, as empresas Diageo, Pernod Ricard, Bacardi, Suntory Global Spirits, Johnnie Walker, Tanqueray, Chivas Regal, Ballantine’s, Jim Beam, Absolut, Orloff, Passport Scotch, Smirnoff, Jameson e White Horse.